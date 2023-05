Addio Monza: Palladino sta per dire sì a una Big di Serie A

Lavoro straordinario per Raffaele Palladino al Monza. Il club brianzolo gli ha dato fiducia a stagione in corso e lui ha ripagato con enormi risultati. Ora però resta ancora da chiudere il capitolo legato al futuro

La stagione del Monza ha completamente cambiato tono a partire dall’arrivo in panchina di Raffaele Palladino che dallo scorso 13 settembre ha sostituito l’esonerato Stroppa. I brianzoli avevano iniziato in modo pessimo la loro prima annata di Serie A, prima di accelerare a ritmo spedito sotto i dettami dell’ex attaccante del Genoa, che ha impresso alla squadra il suo marchio.

Un gioco fresco, intrigante e propositivo quello messo in campo da Palladino, che ha rapidamente conquistato il cuore dei tifosi del Monza, portando in dote una stagione tranquilla e ben lontana dalla lotta salvezza che generalmente compete ad una neopromossa. La metà classifica è quindi spesso stata la dimensione di Pessina e soci, che hanno lavorato benissimo con il tecnico di Mugnano di Napoli, che ha sempre avuto piena fiducia da parte di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. L’ennesima grande intuizione della coppia dirigenziale brianzola, che ora ha tutte le intenzioni di rinnovare il contratto di Palladino.

Calciomercato Monza, tra grandi risultati e un futuro da definire: la situazione di Raffaele Palladino

“Con Palladino ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al Monza”, parole e musica di Adriano Galliani all’Ansa, anche se la situazione relativa al tecnico classe 1984 andrà risolta il prima possibile per evitare brutte sorprese.

La società punta quindi a blindarlo per averlo ancora alla guida della squadra ma vanno tenuti in considerazione anche altri scenari. Palladino ha infatti rimandato i discorsi sul rinnovo a fine stagione. Aspetta di capire il valzer delle panchine e cosa può succedere alla Juventus e al Milan, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Galliani di certo non è felicissimo di questa situazione visto che si aspettava di chiudere prima la pratica e poter quindi ultimare la permanenza del suo pupillo.

Non manca ad ogni modo l’ottimismo, fermo restando altri risvolti esterni, mentre lo stesso Palladino ha recentemente vinto il premio come miglior allenatore del mese di aprile in Serie A. Una solo sconfitta, un pareggio e ben tre vittorie, compresa quella a San Siro contro l’Inter, per il Monza ad aprile. Risultati che hanno fatto da contorno al grande successo dell’allenatore campano.