Milan, che beffa: c’è l’annuncio ufficiale

Milan beffato: l’attaccante si è unito ad un’altra squadra e quindi non firmerà per i rossoneri che erano molto interessati

Un obiettivo è già stato salutato dal Milan. Per la prossima stagione non ci sarà l’opportunità per parlare con l’agente del calciatore che piaceva tanto ai rossoneri, visto che ormai quest’ultimo ha già firmato per un’altra squadra. Delusione forte, ma il rovescio positivo della medaglia è che almeno in questo caso, la squadra interessata lo sa ben prima di non poterci arrivare. In questo modo, Paolo Maldini potrà già guardare altrove.

Il calciatore sarà a disposizione della nuova squadra dal prossimo 1° luglio. Sicuramente i rossoneri stanno già lavorando a diversi nomi per la prossima stagione, visto che una società come quella di Milanello non si fa mai trovare impreparata su quel fronte e soprattutto che almeno in campionato, in questa stagione non ha fatto poi così bene. In attacco poi, si pensa a diverse partenze, quindi i tifosi possono stare certi di una cosa e cioè che ne arriveranno di nuovi.

Che beffa per il Milan: ora è ufficiale

Ma un attaccante davvero desiderato dai rossoneri, è stato per molto tempo il ventunenne, Joao Pedro. Quattro stagioni con la maglia del Watford per il giovanissimo centravanti che quest’anno sta giocando in Football League Championship, ovvero la Serie B inglese. Con i gialloneri, il classe 2001 che 22 anni li compirà solo nel prossimo settembre, ha già giocato in ben due stagioni di Premier League, purtroppo per lui, retrocedendo in entrambe le occasioni.

A prenderlo è stato il Brighton, la squadra allenata dall’italiano, Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano aveva parlato bene dell’attaccante brasiliano, davanti alle telecamere, quando fu imbeccato dalla stampa locale sul tema. L’allenatore fece capire che quanto meno alla società non sarebbe dispiaciuto riuscire a trovare un accordo con la squadra e con il numero 10 del Watford, che ora infatti risulta ufficiale.

Ai rossoneri quindi non resterebbe che cercare altre alternative. Per adesso Joao Pedro sembra avere un futuro molto lungo ai Seagulls. Il ragazzo ha infatti firmato un accordo che lo lega al Brighton & Hove Albion Football Club fino al 2028. Non risulterebbe che il brasiliano che aveva esordito da giovanissimo con il Fluminense, sia stato cercato anche da altre squadre italiane, intanto la sua scelta è ricaduta su un’altra squadra britannica. Parlando di un giovanissimo, non è comunque detto che in Serie A, chissà, non potremo vederlo tra qualche anno.