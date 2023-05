Bomba Inter, stanno prendendo Lautaro: firma con gli azzurri

L’Inter sta per vivere uno dei finali di stagione più intensi degli ultimi anni. Nonostante le difficoltà riscontrate nel corso di questi mesi, la formazione di Simone Inzaghi è in corsa per 2 dei tre obiettivi stagionali, ma la piazza, così come la squadra, è distratta da alcune incredibili voci di calciomercato riguardanti uno dei top player della formazione nerazzurra: Lautaro Martinez.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro del Toro sembrerebbe essere sempre più lontano da Milano e dall’Inter, visto che il top club europeo sta lavorando con in insistenza per far firmare già nelle prossime settimane il contratto all’attaccante argentino.

Calciomercato, stanno prendendo Lautaro: ecco dove va

Nonostante sia una delle colonne portati dell’Inter di Simone Inzaghi, il futuro in nerazzurro di Lautaro Martinez non sembrerebbe poi così scontato. Il club di Zhang ha infatti una necessità folle di fare cassa in estate per mettere apposto i conti, ed anche se il Toro non rientra fra i cedibili difronte ad un’offerta irrinunciabile l’argentino potrebbe incredibilmente salutare nel prossimo calciomercato.

Ovviamente, dopo Skriniar, i tifosi dell’Inter non hanno alcuna intenzione di perdere un altro dei loro idoli, oltre che capitano della squadra, ma a quanto pare si sta sempre di più viaggiando verso quella direzione. Lautaro Martinez potrebbe non essere più un giocatore del club meneghino a partire dalla prossima estate, anche perché c’è un club in particolare intenzionato a fare follie pur di ingaggiarlo e rinforzare il proprio attacco.

Stando alle ultime notizie, infatti, gli azzurri sono pronti a presentare un’offerta incredibile all’Inter per acquistare Lautaro Martinez nel prossimo calciomercato, cercando così di chiudere immediatamente le pratiche per l’argentino che interessa anche ad altri club in giro per l’Europa.

Gli azzurri puntano Lautaro: l’Inter trema

Per questo finale di stagione l’Inter ha da che pensare non solo ai risultati di campo ma anche alle notizie relative al futuro di Lautaro Martinez. El Toro è infatti entrato nel mirino dei principali club europei che, in vista del prossimo calciomercato, sarebbero intenzionati a sedersi al tavolo con i nerazzurri per negoziare il trasferimento dell’argentino.

In queste settimane si è parlato tanto di Manchester United ma, a quanto pare, come riportato da Football Insider, al momento sembra essere il Chelsea il club di Premier League realmente intenzionato a comprare Lautaro Martinez. I risultati di questa stagione potrebbero e non poco complicare un’eventuale approdo ai Blues dell’argentino, ma la forte disponibilità economica a disposizione, e la carta Lukaku da poter usare, ‘rassicurano’ Todd Boehly e soci nella buona riuscita di questa operazione.

Non solo Lautaro: il Chelsea vuole fare spesa in casa Inter

Il Chelsea vuole fare spesa in casa Inter nel prossimo calciomercato. Oltre a Lautaro Martinez, infatti, sul taccuino della dirigenza dei Blues ci sarebbero anche i nomi di André Onana e Denzel Dumfries. Se per il Toro la questione è decisamente più complicata, per questi ultimi due i nerazzurri potrebbero essere decisamente più flessibili. Stareremo a vedere, ma l’impressione è che l’asse Milan-Londra questa estate sarà particolarmente incandescente.