Bomba in Serie A: De Ketelaere si trasferisce in nerazzurro

Nonostante la stagione non sia ancora giunta alla conclusione, la cosa certa è che una delle delusioni del Milan porta al nome di Charles De Ketelaere

Il trequartista belga ha completamente deluso le aspettative. Arrivato dal Bruges ad una cifra importantissima (ben 32 milioni di euro) non è riuscito ad imporsi completamente negli schemi di Stefano Pioli. Anzi, a dire il vero, proprio nel campionato italiano ha avuto non poche difficoltà. Tanto è vero che gli stessi tifosi del Milan si stanno chiedendo se abbiano fatto un affare oppure no.

Nell’ultimo periodo si sta parlando molto del suo futuro. Un futuro che potrebbe essere decisamente molto lontano dal ‘Diavolo’. Ed è per questo motivo che si sta optando, sempre di più, per una possibile soluzione. Sempre in Italia, ma con un club rivale a quello di via Aldo Rossi. Si sta pensando ad un trasferimento in nerazzurro. A dire il vero è più di una idea: tutto questo potrebbe verificarsi molto presto.

Milan, per De Ketelaere futuro deciso: le ultime

Il classe 2001, fino ad ora, non ha ancora realizzato una rete. Sia in campionato che in Champions League. In 37 apparizioni ha collezionato solamente un assist. Decisamente troppo poco per un calciatore che gioca dietro la punta. Delusione immensa da parte dei sostenitori rossoneri. Una buona parte lo vorrebbe mandare via in prestito per farlo ambientare in qualche altro club. Altri, invece, lo vorrebbero mandare via in maniera definitiva.

Maldini e company stanno studiando tutte le possibili soluzioni. Quella più probabile (e che potrebbe piacere ad entrambe le parti) porta a quella di un trasferimento in nerazzurro. No, non sponda Inter ma di un altro club lombardo: stiamo parlando dell‘Atalanta. Non si tratta affatto della prima volta che si parla di questa opzione che porta alla ‘Dea‘. Gli orobici potrebbero seriamente prenderlo in prestito. Con Gasperini potrebbe avere quello spazio che desidera e giocare senza troppe pressioni.

Una soluzione, quindi, che non dispiace affatto al direttore tecnico Maldini. Quest’ultimo, infatti, crede molto nelle sue potenzialità. Anche se, fino ad ora, non ha dimostrato affatto di essere all’altezza della situazione. In più di una occasione, quando è stato sostituito, dagli spalti è piovuto più di qualche fischio. Anche se non è assolutamente da scartare l’ipotesi che porta all’estero. Difficile (se non impossibile) un ritorno in Belgio. Molto più probabile una cessione (sempre in prestito) in Premier League. Le richieste per lui di certo non mancherebbero.