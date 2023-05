Blitz Juve, colpo dal Manchester United: che affare

Il club bianconero sonda il terreno per l’ex enfant prodige del calcio inglese: lavori in corso con lo United

Era sulla cresta dell’onda. Aveva realizzato il suo sogno di giocare ad alti livelli col club nel quale era entrato a fare parte in tenerissima età, a soli due anni. Il 6 marzo 2019 divenne addirittura il secondo giocatore più giovane ad aver giocato con il Manchester United in una competizione europea, all’età di 17 anni e 156 giorni. In pianta stabile in prima squadra, il talentuoso attaccante stava disputando un’ottima stagione quando, il 30 gennaio del 2022, l’allora fidanzata Harriet Robson decise di pubblicare su Instragram delle foto che lo inchiodavano: le accuse d stupro, violenza aggravata e comportamento coercitivo costrinsero la Polizia ad arrestarlo immediatamente. Con conseguente sospensione da parte del club inglese.

Dopo un lungo e fitto iter giudiziario, e dopo un nuovo arresto per violazione della libertà vigilata, sono cadute definitivamente tutte le accuse nei suoi confronti, ma nel frattempo il calciatore, fuori rosa da più di un anno, si allena da solo lontano dal quartier generale del club, che non lo ha ancora reintegrato nonostante si sia provata senza ombra di dubbio la sua innocenza. I Red Devils sembra non vogliano più avere a che fare col classe 2001, che intanto è stato messo nel mirino dalla Juventus di Massimiliano Allegri.

La Juve sul talento inglese: idea prestito

Sulla classe di Mason Greenwood, c’è poco da discutere. Senza la bufera giudiziaria che lo ha travolto, ora staremmo parlando di un calciatore che come minimo avrebbe conteso a Bukayo Saka il ruolo di esterno titolare nella Nazionale inglese. Velocissimo, dotato di ottima tecnica e fiuto del gol, Greenwood avrebbe potuto giocarsi le sue carte anche dopo la rivoluzione avviata nella scorsa estate dopo l’avvento di Erik ten Hag all’Old Trafford.

Legato alla società britannica ancora da due anni di contratto, il calciatore ha capito di non avere più un futuro nel club. Che tra l’altro non lo avrebbe propriamente ‘difeso’ nel momento più difficile della sua ancor giovane vita e carriera.

L’idea della Juve è quella di lavorare sulla base di un prestito, magari con diritto di riscatto, per poi trovare un accordo con lo United per una permanenza a titolo definitivo a Torino. L’eventuale arrivo del talento inglese andrebbe ad aumentare la batteria di esterni mancini , da Kostic ad Iling-Junior, di cui la Juve già dispone. Greenwood potrebbe però agire facilmente anche da seconda punta, avendo spiccate doti da finalizzatore. Allegri ci pensa, in attesa di piazzare il colpo a sorpresa.