Belotti cambia maglia in Serie A, affare a zero: colpo di scena

Il futuro di Andrea Belotti sarà lontano dalla maglia giallorossa: niente Roma, ecco le ipotesi tutte italiane per il ‘Gallo’

Ne è passata di acqua sotto i ponti dal quella lontana estate del 2017 quando il suo nome era stato accostato con grande forza alla squadra che aveva sempre tifato, sin da bambino: il Milan.

Ma il passaggio in maglia rossonera, con il club meneghino in quel momento sotto la gestione cinese, non vide mai la luce. Urbano Cairo non volle proprio scendere sotto la richiesta – già allora assai audace – di 100 milioni di euro. Un amore che non si è mai concretizzato e che ha visto il ‘Gallo’ proseguire, tra pochi alti e tanti bassi, la carriera con la maglia granata sulla pelle. Ha vestito la casacca del Torino per ben sette anni, prima di dire ufficialmente addio e accasarsi alla Roma. Questa volta a zero, con il contratto scaduto dietro di sè e la prospettiva di rilanciarsi con il club capitolino.

La scorsa estate Belotti ha firmato con i giallorossi un contratto annuale con l’opzione di rinnovo da parte della società per altre due stagioni. Ma ora come ora, dopo un’annata tutt’altro che convincente, la conferma da parte della dirigenza capitolina pare decisamente improbabile. Ecco quindi che dopo 39 presenze 4 gol e 2 assist vincenti, il ‘Gallo’ dovrebbe già salutare la squadra di Josè Mourinho per cercare ancora una volta la sua destinazione ideale, nella quale tornare a esprimersi ai massimi livelli.

Sorpresa Belotti: corsa a tre in Serie A

Il 29enne di Calcinate sente di poter dare ancora molto al calcio italiano ed è per questa ragione che sarebbero tre i club di Serie A pronti a scommettere su di lui, a zero, nel prossimo calciomercato estivo. Il primo è la Fiorentina di Rocco Commisso, ben attenta alle vicende che coinvolgeranno la punta classe 1993 da qui a qualche settimana.

I gigliati potrebbero effettivamente farsi avanti e offrire la possibilità al ‘Gallo’ di rimettersi in gioco in una piazza ambiziosa e importante come quella toscana. Ma non è solo la Fiorentina alla finestra, intrigata dall’ex Torino. Fari puntati anche da Bologna dove gli uomini di Thiago Motta hanno già da un pò raggiunto l’aritmetica salvezza: la dirigenza potrebbe puntare forte su Belotti a maggior ragione se Arnautovic – come si vocifera da settimane – partirà verso altre importanti mete. Infine, non è da escludere nemmeno un altro club che ha riacciuffato il ritorno in Serie A solo da pochi giorni ma ambizioni davvero notevoli per la prossima stagione.

Alberto Gilardino ed il suo Genoa puntano ormai da settimane alla firma di un grande attaccante a cui affidare le chiavi dell’attacco dall’estate. E Belotti potrebbe, per caratteristiche, rappresentare il profili perfetto per il ‘Grifone’. Le possibilità per il centravanti, dunque, non mancano. Dalla Fiorentina al Bologna arrivando, infine, al Genoa: il futuro dell’attaccante è pronto per essere scritto.