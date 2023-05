Milan-Inter, aggiornamento su Leao: i tifosi rossoneri sono distrutti

Il Milan pronto a ripartire mercoledì contro l’Inter, nel derby valevole per l’andata delle semifinali di Champions League

L’ultimo in ordine di tempo, Rafael Leao, ha obbligato il tecnico emiliano a rimischiare le carte in attacco. La formazione dei rossoneri non vive un momento felicissimo con l’infermeria. Il Milan, soprattutto negli ultimi mesi, ha dovuto fare la conta con alcune defezioni. Ad esse se ne è aggiunta una nelle ultimissime ore. Filtra molta preoccupazione intorno all’infortunio di Rafael Leao uscito piuttosto malconio dalla gara di sabato contro la Lazio, con l’esterno portoghese che è in dubbio per le prossime gare. A partire dall’Euroderby con l’Inter valevole per l’andata delle semifinali di Champions.

Saranno necessarie le prossime ore per capire se il calciatore ex Sporting Lisbona e Lille recupererà per la stracittadina. Il portoghese è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Tanto è vero che non appena sono usciti gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao, la parola “elongazione” è stata tra le più cercate in Italia secondo Google Trends. Si tratta in sostanza di un leggero stiramento.

Milan, infortunio Leao: le ultime sulle sue condizioni

Tegola importante soprattutto per Stefano Pioli in vista delle sfide di campionato e soprattutto Champions League: al momento i tempi di recupero di Rafael Leao sono incerti, con il tecnico del Milan che potrebbe rinunciare al Nazionale portoghese nel doppio confronto contro l’undici di Inzaghi.

Trattandosi di un infortunio muscolare, è difficile stabilire con esattezza i tempi di recupero esatti quando mancano soli due giorni alla super sfida contro l’Inter. Il Milan, come ha fatto sapere nelle scorse ore, valuterà le sue condizioni giornalmente.

🚨 Rafael #Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno #Milan @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 7, 2023

Le intenzioni dello staff medico sono quelle di non rischiare nulla, considerando anche i tempi brevi che mancano alla gara di San Siro. Per questo, è molto più probabile vederlo in campo nella gara di ritorno. Ma nulla è deciso o compromesso: sarà determinante la conferenza stampa di Stefano Pioli che chiarirà con certezza se Rafael Leao sarà in campo contro l’Inter partendo magari dalla panchina, o se bisognerà attendere il ritorno di martedì 16 per rivederlo nella formazione titolare del ‘Diavolo’.