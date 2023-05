Calciomercato: non solo Mou, arriva anche Dybala

Mourinho è pronto a lasciare la Roma e durante il calciomercato estivo il tecnico portoghese potrebbe portarsi anche Paulo Dybala. Ecco le ultime notizie.

La Roma è pronta a dire addio a Mourinho. Le ultime vicende hanno allontanato ancora di più il portoghese dalla Capitale e quindi molto probabilmente al termine della stagione ci sarà la separazione. Anche se c’è un contratto fino al 2024 e quindi ci deve essere un incontro prima di rescindere.

Ma Mourinho potrebbe non essere l’unico a lasciare la Roma durante il calciomercato estivo. Il tecnico portoghese, infatti, potrebbe portarsi anche Dybala per una coppia che sta facendo molto bene nella Capitale.

Mercato: prendono Dybala, lo porta Mourinho

Paulo Dybala e Mourinho: una coppia che potrebbe continuare anche in futuro. Come detto in precedenza, il tecnico portoghese nelle prossime settimane potrebbe dire addio alla Roma per i problemi registrati negli ultimi tempi. Il fatto di non aver preso posizione ha dato fastidio al lusitano e a questo punto la separazione sembra essere l’unica possibilità considerando le tensioni che ci sono e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire anche dove potrebbe andare Mou.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, i contatti tra Mourinho e il PSG sono in corso e il tecnico avrebbe chiesto l’arrivo di Dybala per firmare con i parigini durante il calciomercato estivo. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto la clausola rescissoria e soprattutto il difficile rinnovo senza quarto posto dei giallorossi.

Naturalmente il confronto è in corso e nessuna decisione è stata presa. Mourinho non ha nessuna intenzione di privarsi di Dybala nella sua futura squadra e quindi la richiesta è stata avanzata. Vedremo se ci saranno delle aperture oppure no da parte dell’entourage del calciatore, ma anche della Roma, pronta comunque a fare di tutto per trattenere l’argentino nonostante la bassa clausola rescissoria.

Ultime Dybala: la volontà dell’argentino

Naturalmente in questa situazione la volontà di Paulo Dybala sarà decisiva per avere un quadro più chiaro sul futuro dell’argentino durante il calciomercato estivo. L’assenza di Mourinho e della Champions League potrebbe portare lo stesso giocatore a chiedere la cessione per provare a dare continuità alla sua ripartenza dopo un periodo non assolutamente facile.

Vedremo se alla fine il PSG potrà essere l’occasione giusta oppure alla fine il calciomercato estivo dividerà le strade di Mourinho e Dybala. Il tutto si risolverà nelle prossime settimane e magari dopo un confronto tra la Roma e i due diretti interessati.