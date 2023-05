Frattusa insanabile: Thomas Muller sbarca in Serie A

Thomas Muller non sembra riuscire ad andare d’accordo con Thomas Tuchel: il bomber tedesco potrebbe finire in Serie A

Mentre in Serie A il discorso scudetto è già chiuso con il trionfo del Napoli e in Liga mancano solo pochi punti al Barcellona per esultare, in altri campionati la battaglia è ancora serrata. In Premier League il Manchester City è favorito per la vittoria finale anche se l’Arsenal non ha intenzione di mollare, mentre in Bundesliga sarà probabilmente testa a testa fino all’ultima giornata tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

In Germania la classifica vede i bavaresi in testa con un solo punto di vantaggio sui rivali gialloneri. Per il Bayern Monaco, in caso di successo, si tratterebbe dell’undicesimo titolo consecutivo; il Dortmund cerca di rompere questa egemonia tornando a vincere quel ‘Meisterschale’ che manca dalla stagione 2011-2012.

Queste ultime tre gare di campionato diranno molto anche sul futuro di Thomas Tuchel, arrivato al Bayern lo scorso marzo. I tifosi non sono contenti dell’eliminazione subita dal Manchester City e dalle voci che circolano pare che alcune liti nello spogliatoio non stiano aiutando a mantenere un clima sereno. Ecco perché da qualche settimana sono compare alcune indiscrezioni che riguardano alcuni dei giocatori più importanti del Bayern: l’impressione è che qualche storica colonna dei bavaresi possa essere tentata da una nuova avventura.

Muller nel mirino della Serie A

Uno dei nomi che fa parte della lista dei possibili partenti è quello di Thomas Muller, vera e propria leggenda del Bayern Monaco. L’attaccante tedesco, nelle quindici stagioni in cui ha indossato la maglia dei bavaresi, ha messo a segno 234 gol in tutte le competizioni, totalizzando 662 presenze tra campionato e coppe. Tuttavia, di recente Tuchel sta escludendo Muller dai titolari del Bayern e questa decisione da parte del tecnico viene vista come un ulteriore segnale di frizione tra i due.

“Dobbiamo abituarci tutti al fatto che esistono tali decisioni – ha detto Tuchel in conferenza stampa – Il modo in cui Thomas sta accettando la situazione è sensazionale“. Ma la realtà è che Muller ha cominciato a guardarsi intorno. Il suo contratto con il Bayern scade nel 2024 ma il giocatore potrebbe anche chiedere la cessione se il suo rapporto con il tecnico non dovesse migliorare.

Su di lui ci sono ovviamente anche alcuni club di Serie A. Sia l’Inter che la Juve hanno bisogno di rinforzi nel reparto avanzato e per entrambe l’arrivo di un campione come Muller rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio. Chiaramente il mercato di nerazzurri e bianconeri dipenderà molto dall’eventuale approdo in Champions.