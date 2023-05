Tutto fatto con l’Inter, si chiude in estate

In attesa di un finale di stagione che potrebbe essere elettrizzante, il club nerazzuro mette le basi per l’arrivo di una pedina

Dalle stalle alle stelle. Se fino a qualche settimana fa, nonostante la squadra fosse ancora in corsa su tutti i fronti, in parecchi gli avevano già fatto il funerale, l’Inter ha sorpreso tutti, inanellando una serie di risultati, e di prestazioni, che l’hanno portata alle soglie di ben due possibil trionfi. E del raggiungimento di quell’obiettivo minimo chiamato ‘qualificazione alla prossima Champions‘.

L’undici di Simone Inzaghi, fino a non molto tempo fa messo sulla graticola, ha messo nel mirino la seconda Coppa Italia consecutiva e soprattutto il sogno Istanbul, per il quale basterà anche perdere con un gol di scarto contro il Milan per poter dire di averlo raggiunto.

Parallelamente però, incombe il mercato. Oltre a dover resistere agli assalti per i numerosi giocatori messi nel mirino dai top club europei – da Onana a Dumfries passando per Bastoni e Barella – c’è da riempre una casella che resterà vuota subito, il 1 luglio: quella del centrale difensivo.

L’addio di Milan Skriniar, promesso sposo del PSG, apreuna falla nello schieramento difensivo dei nerazzurri, che pure ha retto bene l’urto senza lo slovacco nell’Euroderby d’andata.

Nel medio-lungo periodo però, non si può pensare di non intervenire sul mercato piazzando un colpo nel reparto arretrato. Marotta questo lo sa bene. E infatti già si è mosso nella direzione desiderata con un affare vicino ad essere definito.

L’erede di Skriniar arriva dalla Francia: è quasi fatta

Per la verità il club nerazzurro aveva già raggiunto financo un accordo verbale col calciatore, già ‘bloccato’ per gennaio qualora lo slovacco si fosse trasferito last minute al PSG già nella finestra invernale di scambi. Poi Skriniar è rimasto, e nel frattempo il suo erede ha subìto un grave infortunio che ne ha compromesso la stagione. Nonchè la chiusura ufficiale della trattativa.

Tiago Djalò, 23enne difensore portoghese del Lille, rientrerà sul terreno di gioco solo nel prossimo settembre, avendo subìto la rottura del legamento crociato anteriore destro ad inizio marzo. Un intoppo nei programmi di mercato dell’abile dirigente meneghino, che tuttavia non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione.

L’imprevisto non dovrebbe compromettere l’accordo verbale che l’Inter aveva raggiunto con l’entourage del calciatore. Anche se a questo punto il club meneghino vuole valutare al meglio la questione. Djaló non sarà pronto neanche per l’avvio del prossimo campionato, ma in ogni caso sarà importante ascoltare anche un eventuale parere medico. Negli uffici di Viale della Liberazione regna però l’ottimismo. Anche sul piano dell’offerta economica da sottoporre al club transalpino: con meno di 20 milioni l’affare si può chiudere.