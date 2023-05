Juve-Inter, l’affare è doppio: 70 milioni cash

Juventus e Inter protagoniste di un doppio affare di calciomercato: operazione da settanta milioni cash, la scelta è già stata fatta

Stagione diversa, prospettive diverse. Inter e Juventus condividono poco o nulla in quest’annata, se non le difficoltà avute in campionato. Nerazzurri e bianconeri hanno sofferto per una parte di stagione per poi riprendersi, ma non abbastanza da poter mai essere in lotta per il titolo.

Meglio in Europa l’Inter, ma anche la Juventus, almeno da febbraio in poi. Se Inzaghi, infatti, è riuscito ad approdare agli ottavi di Champions in un raggruppamento che vedeva grandi favorite Barcellona e Bayern Monaco, arrivando poi fino alla semifinale, la squadra di Allegri ha fatto una figuraccia, uscendo dal proprio girone e perdendo con il modesto Maccabi. Certo, la Juve ha avuto modo poi di fare strada in Europa League, dove ora è attesa dalla semifinale di ritorno.

Per i bianconeri a pesare sono state le vicende extra-campo, con la penalizzazione di 15 punti, prima data, poi tolta ed ora nuovamente in arrivo anche se probabilmente ridotta. Una situazione che congela per forza di cose il mercato, in stand-by anche per l’Inter, concentrata esclusivamente sul ritorno Champions contro il Milan e una finale, ad oggi, molto probabile. Juve e Inter ferme, ma non le altre ed ecco farsi strada il doppio affare da settanta milioni di euro.

Inter e Juve fregate: ci pensa l’Aston Villa di Emery

E’ l’Aston Villa di Emery che può rovinare i piani di mercato di Juventus e Inter. I ‘Villans’ hanno un progetto ambizioso e vogliono entrare nell’élite della Premier League. Per farlo sono pronti a spendere cifre importanti e questa per le due italiane non è una buona notizia.

Già perché Emery punta ad un suo ex calciatore, da tempo seguito anche dalla Juventus. Si tratta di Pau Torres, difensore spagnolo, classe 1997, con il contratto in scadenza tra un anno. Questo ingolosisce i bianconeri ma anche altri club e dall’Inghilterra sarebbe pronta un’offerta che lascerebbe senza possibilità di replica la Juve: quaranta milioni di euro.

Dalla Juve all’Inter perché in Inghilterra piace, e molto, un calciatore nerazzurro: Denzil Dumfries. Lo stesso Aston Villa vorrebbe aggiungere l’olandese alla propria rosa e i nerazzurri davanti alla giusta proposta non direbbero no: da Birmingham sarebbero disposti ad arrivare fino a trenta milioni di euro, una cifra che potrebbe bastare per far dire sì a Marotta. Inter e Juve, dunque, accomunate sul mercato: Pau Torres e Dumfries potrebbero prendere la strada della Premier League.