Lutto nello sport: morte improvvisa a 29 anni

È accaduto un tristissimo lutto nello sport, l’ennesimo per quanto riguarda questo 2023 nero. C’entra un motivo tremendo

C’è un tristissimo lutto nello sport del quale si sta parlando molto. Si può morire così giovani nel pieno dell’attività sportiva e soprattutto della vita? Purtroppo si, ed abbiamo avuto altri casi tragici molto simili a questo che si sono verificati pure di recente.

Per esempio nello sci era venuta a mancare lo scorso febbraio la sfortunata Elena Fanchini, stroncata a soli 37 anni dal ritorno di un inesorabile tumore. Il 2023 in generale ha portato solo brutte notizie e non solo questo ultimo lutto dello sport, in relazione alla morte di personaggi sportivi noti.

Non importa quale fosse la disciplina di riferimento o quanto più o meno fossero famose le figure che purtroppo ci hanno lasciato. Quel che colpisce sono le tragiche circostanze per le quali il tutto si è verificato.

L’anno si era aperto con la dolorosissima dipartita di Gianluca Vialli, andato via a 59 anni sempre a causa di una implacabile malattia. L’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea ha avuto il tempo di vivere appena quattro giorni in più rispetto a Ken Bloch, espertissimo pilota nato nel 1967 e scomparso in un incidente il 2 gennaio 2023.

Lutto nello sport, ci ha lasciato una giovanissima

Va citata anche Julia Ituma, deceduta in circostanze poco chiare in Turchia dove era impegnata con la sua squadra di volley, la AGIL Igor Gorgonzola di Novara, in una partita valevole per le semifinali di Champions League. Il tutto è avvenuto il 13 aprile 2023, con la 18enne Ituma che sembra si sia suicidata.

Ed ora c’è un nuovo lutto nello sport, che ancora una volta ha sconvolto il movimento della pallavolo femminile. A perdere la vita è stata infatti la povera Ana Paula Borgo, brasiliana di 29 anni che aveva giocato nella stagione 2021/2022 per la Bergamo Volley 1991.

Poi il sorgere di una malattia di quelle che ti sconvolgono la vita e che poi se la portano via ha costretto la schiacciatrice proveniente dal Sud America a mettere da parte i sogni e l’entusiasmo e qualsiasi desiderio futuro avesse in programma di realizzare per cercare invece di trovare la forza per reagire.

Una cosa che purtroppo non è successa. La Borgo aveva vinto il Mondiale Under 23 con la nazionale femminile di pallavolo del Brasile nel 2015. Quello sembrava il trampolino di lancio per una fantastica carriera e per una bellissima vita, con la realtà che invece è risultata essere del tutto diversa.

Lei era sposata con un connazionale che l’aveva seguita in Italia. E quando la malattia aveva fatto la sua comparsa il marito non l’ha mai lasciata da sola. Ma tutto è finito nel peggiore dei modi, dopo un anno che è durato quanto una lunga, dolorosissima vita.