Vestito cortissimo e scollato: Panicucci da bollino rosso

Gli anni passano e lei, come il buon vino, è sempre più bella. Federica Panicucci è più sexy che mai: il vestito corto e scollato è da urlo

Per anni l’abbiamo apprezzata in veste di conduttrice a Mattino 5: ha dimostrato, accanto alla bellezza, quella che per lei non tramonta mai, di essere capace di gestire alla perfezione temi di attualità. Puntuale, sobria, elegante, credibile agli occhi dei telespettatori: Federica Panicucci è uno dei personaggi televisivi che nell’ultimo decennio ci ha sorpresi di più.

Partita, in carriera, con ruoli decisamente più leggeri, Federica ha dimostrato che studio, dedizione, e naturalmente un fascino che fa la differenza, ti permettono di aprire sempre nuove porte.

Oltre alla bravura, sia chiaro, il pubblico maschile è innamoratissimo di lei. Naturalmente piace, e non poco, anche alle donne, segno evidente che dietro un corpo e un volto c’è di più.

In oltre trent’anni la bella conduttrice toscana ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo con garbo e professionalità e oggi è uno dei volti femminili più amati dal pubblico del piccolo schermo. Il grande successo per lei è arrivato negli anni ’90 con trasmissioni come il Festivalbar di cui ha condotto diverse edizioni, ma già nel decennio precedente si era cimentata con piccoli ruoli in varie trasmissioni.

Federica Panicucci: vestito cortissimo e gambe da fare invidia a una ventenne

Il suo primissimo esordio risale al 1987: era l’era di Portobello, storico programma condotto da Enzo Tortora e andato in onda in Rai tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Pochi sanno della sua presenza nella saga di “Licia”: ispirata al celebre anime giapponese, lo show italiano ha avuto come protagonisti Cristina D’Avena e l’attore Pasquale Finicelli che interpretava il ruolo di Mirko di Bee-Hive. Ebbene la Panicucci qui aveva un piccolo ruolo.

Se fosse una stagione, Federica Panicucci sarebbe l’estate: solare, sorridente, ottimista. Non a caso Federica ha ricevuto l’Ondina d’Oro, un premio destinato a donne straordinarie del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell’impresa, dello sport, dell’arte, della scienza o dei media. Prima di lei lo hanno ricevuto artisti d’eccezione come Carla Fracci e Gina Lollobrigida. E Federica, a ragione, ne è orgogliosamente onorata e felicissima.

Ma intanto, in queste immagini, godiamoci la sua bellezza, la sua eleganza, il suo viso angelico. Facciamo davvero fatica a pensare che abbia superato i 50. Mamma felice, personaggio dello spettacolo stimato e apprezzato. Lasciatecelo dire, però, che gambe! Federica si tiene davvero in forma. Un corpo da fare invidia a qualunque ventenne.