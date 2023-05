Lascia l’Inter a zero per il Bologna: affare in vista

Gelo totale in casa Inter con il calciatore è pronto a lasciare i nerazzurri alla fine della stagione. Il suo contratto è in scadenza, ma a quanto pare ha già trovato un nuovo club

Il Bologna ha voluto anticipare la concorrenza delle altre squadre che lo avevano fortemente puntato. Considerando il fatto che il suo accordo, tra meno di due mesi, scadrà i felsinei si sono ‘prenotati’. Un vero e proprio colpo, a parametro zero, per la squadra allenata da Thiago Motta.

Diventa sempre più complicato, a questo punto, che il calciatore possa firmare il rinnovo del contratto con l’Inter. Anche perché la dirigenza ha in mente altre idee per quel ruolo. Soprattutto del fatto che, a partire dalla prossima stagione, ci sarà una vera e propria rivoluzione.

L’entusiasmo in casa nerazzurra è alle stelle. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che hanno deciso di concludere la stagione un poco più tardi rispetto alle altre squadre. Ed il motivo è fin troppo evidente. Viaggio prenotato per Istanbul per disputare la tanto attesa finale di Champions League.

Tredici anni dall’ultima volta Simone Inzaghi è riuscito a compiere questa importante impresa. Anche nel match di ritorno non c’è stata assolutamente partita contro i “cugini” del Milan che sono usciti nuovamente ko dal ‘Giuseppe Meazza‘.

Saluta l’Inter e va a parametro zero al Bologna

Nonostante l’atmosfera e la gioia per aver ottenuto questo importante traguardo, arriva anche la notizia che gela i supporters nerazzurri. L’avventura di Danilo D’Ambrosio, con i nerazzurri, sta per giungere al termine. Come riportato in precedenza il suo accordo non verrà rinnovato e la dirigenza lo lascerà partire a parametro zero.

Su di lui ha messo gli occhi il Bologna che è fortemente alla ricerca di un calciatore in quel ruolo. Anche perché i felsinei, per ben otto mesi, dovranno fare a meno di una pedina fondamentale come Adama Soumaoro. Per lui si parla della lesione del tendine rotuleo. Il nativo di Napoli vuole continuare ad essere ancora protagonista. Anche alla veneranda età di 34 anni.

Così come è pronto a portare la sua esperienza per i più giovani dopo i tantissimi anni trascorsi a Milano. Adesso però il calciatore, in questo momento, ha in mente solamente il presente: finale di Coppa Italia e soprattutto di Champions. Poi potrà dedicarsi esclusivamente al futuro. Un futuro che sarà certamente lontano dai nerazzurri. Magari da vincente…