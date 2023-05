Addio nel calcio italiano: la notizia scuote i tifosi

Addio nel calcio italiano. Un annuncio che ha scosso i tifosi poiché arrivato come un fulmine a ciel sereno. Ma chi ha annunciato il suo addio al calcio?

E’ il momento che fa più paura. L’istante in cui dal cuore, dalle gambe e dal cervello parte simultaneamente un segnale. Inequivocabile, ma non per questo meno duro da accettare. La fase di passaggio più temuta, dove il capitolo più bello, più intenso, più stressante, più adrenalinico della vita si sta per chiudere.

La fase di passaggio più temuta, dove il capitolo più bello, più intenso, più stressante, più adrenalinico della vita si sta per chiudere.

A quel momento occorre arrivarci con gradualità. Annunciarlo per tempo ha il duplice scopo di informare riguardo la decisione presa di chiudere con l’attività agonistica e, soprattutto, abituarsi all’idea che quel momento sta per arrivare. Arrivarci gradatamente può senz’altro rivelarsi la maniera migliore. Una sorta di interminabile addio.

In queste ore un grande calciatore italiano ha annunciato il suo addio al calcio giocato.

Ha scelto un momento particolare della sua stagione. Ha appena festeggiato un prestigioso record che lo ha fatto entrare nella storia della sua squadra. Purtroppo, è stato poi vittima di un fastidioso infortunio che probabilmente lo terrà fermo ai box fino alla fine della stagione calcistica.

È arrivato il momento di svelare il mistero. Vediamo chi ha annunciato il suo addio.

Addio nel calcio italiano

Il 1°maggio ha festeggiato il suo 36esimo compleanno. Nella semifinale di andata di Europa League che ha visto di fronte Siviglia e Juventus, ha indossato la maglia bianconera per la 500esima volta.

Leonardo Bonucci ha annunciato il suo addio alla Juventus alla scadenza del contratto che lo lega alla società bianconera, datato 30 giugno 2024.

Il capitano bianconero ha anticipato la sua decisione nello speciale che il club bianconero ha dedicato al difensore di Viterbo per le sue 500 presenze con la maglia della Juventus.

Queste le sue parole riprese da gazzetta.it: “Quando il prossimo anno smetterò di giocare si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all’italiana“.

E’ approdato alla Juventus nell’ormai lontano 2010. Alla fine del suo viaggio in maglia bianconera saranno 13 gli anni passati con la casa Juve, con la parentesi, non certo entusiasmante, di un anno con la maglia del Milan.

Tanti anni, così i trofei vinti e collezionati in bacheca, dove spiccano i suoi otto scudetti. E rimane ancora un anno…Quello annunciato da Leonardo Bonucci è un addio alla Juventus che non necessariamente sarà anche un addio al calcio.

Ancora un anno per fare tutte le necessarie valutazioni del caso. Intanto l’annuncio prepara i tifosi all’addio. Ed inizia a preparare anche lui al più duro dei momenti.