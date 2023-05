Calcioscommesse, nuovo scandalo: partite truccate e calciatore arrestato

Nuovo scandalo legato al calcioscommesse: partite truccate e un calciatore arrestato con un’accusa pesantissima

Il calcioscommesse è una delle piaghe più evidenti del calcio moderno e se qualcuno pensava che fosse un problema tipicamente della nostra Serie A, be’ si sbaglia. Molti campionati nel mondo hanno affrontato una tale situazione con protagonisti soprattutto i calciatori.

Sicuramente non c’è niente di male nel gioco d’azzardo riferito al mondo calcistico. Semmai il problema emerge quando sono gli stessi calciatori a essere coinvolti in scommesse di grandi proporzioni con in gioco migliaia di euro.

Un tale scandalo è successo in Italia negli anni 80′ (il famoso ‘Totonero’) e successivamente nel 2011, quando furono coinvolti personaggi illustri del nostro calcio. Ma come detto il calcioscommesse non è un problema tipicamente italiano. Anche altri paesi ne hanno sperimentato la nociva presenza.

Il calcioscommesse sembra aver devastato quel che rimane di un torneo che, fino a pochi anni fa, era considerato la meta prediletta di tantissimi calciatori europei. Stiamo facendo riferimento alla Super League cinese, un campionato che negli ultimi anni si è letteralmente sgonfiato, crollando sia dal punto di vista della sostenibilità finanziaria che in termini di credibilità.

Calcioscommesse, nuovo scandalo: arrestato centrocampista sudcoreano

I numeri in tal senso parlano molto chiaro: negli ultimi tre anni sono fallite circa quaranta società calcistiche cinesi di tutte le categorie per problemi finanziari.

Basti pensare poi che quasi tutti quei calciatori che scelsero la Cina per concludere la loro carriera se ne sono letteralmente scappati dal Paese. Il progetto del presidente Xi Jinping legato al rilancio del calcio cinese è miseramente fallito.

Ebbene, in questo contesto è andato in scena l’ennesimo atto del calcioscommesse. Un calciatore di nazionalità sudcoreana è stato arrestato nelle scorse ore per aver truccato alcune partite e intascato tangenti.

Parliamo del sudcoreano Son Jun-ho, centrocampista del Shandong Taishan FC, arrestato dalla polizia della provincia nord-orientale di Liaoning mentre tentava di tornarsene in Corea del Sud assieme alla famiglia.

È stato fermato dalle forze dell’ordine presso il gate dell’aeroporto con una accusa che in Cina è considerata pesantissima. Ora l’ormai ex centrocampista dello Shandong rischia pene molto severe.

Son non è un calciatore di secondo piano e in Cina era considerato uno dei migliori della sua squadra avendo giocato tornei internazionali come il recente Mondiale in Qatar con la maglia della Corea del Sud. In totale con la maglia del suo paese ha giocato 20 partite (di cui tre all’ultimo mondiale) e segnato 8 reti.