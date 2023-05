Infortunio più grave del previsto, la stagione di un Bomber di Serie A si è conclusa

La squadra di Serie A dovrà rinunciare al suo giocatore migliore in queste ultime due giornate di campionato. Tutti i dettagli

Nulla da fare, il club di Serie A dovrà fare a meno di lui in queste ultime due giornate di campionato.

La Salernitana sta iniziando a preparare nei dettagli le ultime due gare di Serie A con Paulo Sousa che dovrà fare a meno di un calciatore per infortunio.

Secondo quanto riferito in queste ore, il calciatore salterà sia la sfida contro l’Udinese che contro la Cremonese.

I granata quasi certamente non potrà contare su Boulaye Dia: sembra essere sempre più complicato ipotizzare un suo ritorno in campo per l’ultima giornata, in quanto il centravanti ha riportato un problema al menisco interno con i tempi di recupero che si aggirano intorno al mese di stop.

Salernitana, infortunio Dia: stagione finita per il senegalese

Tempi di recupero lunghi per Dia e in casa Salernitana inizia ad esserci un po’ di preoccupazione soprattutto in vista del calciomercato estivo.

La speranza è quella di averlo a disposizione per il ritiro pre-campionato: nessun allarme per Paulo Sousa che a salvezza acquisita potrà contare su Bonazzoli e Piatek nelle restanti giornati di Serie A.

Con 16 gol e 5 assist in 33 partite è stato uno dei migliori attaccanti della stagione in Serie A, soprattutto sotto la gestione del tecnico portoghese subentrato a campionato in corso dopo Davide Nicola.

Sicuramente la stagione del senegalese non è passata inosservata: Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha incontrato nei giorni scorsi il procuratore del bomber senegalese e gli ha ribadito le intenzioni della società capitanata dal presidente Iervolino.

Cessione per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, oppure riscatto dal Villarreal e altra stagione in riva all’Arechi sotto la gestione di Paulo Sousa che nelle prossime settimane firmerà il rinnovo di contratto.

Arrivato in Italia come uno dei grandi acquisti della presidenza dei campani, il centravanti senegalese ha risposto agli scettici a suon di prestazioni e gol importanti con la casacca dei granata indosso.

Capocannoniere dei campani, ha distaccato tutta la rosa in classifica: per trovare un altro giocatore della Salernitana bisogna scendere molto più in basso al 34esimo posto con Antonio Candreva fermo a sei marcature. Non avrebbe potuto desiderare una stagione migliore Boulaye Dia, l’oro di Salerno…

Diversi big sulle sue tracce, soprattutto di Premier e Serie A con la società del presidente Iervolino non intenzionata a scendere a compromessi…