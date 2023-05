Addio Milan, c’è la firma con l’Arsenal: i dettagli

Con una Champions ancora da conquistare, i rossoneri provano ad anticipare i tempi sul mercato. Ma è in arrivo una beffa

Il Milan si è qualificato in Champions League ieri sera con il successo in casa di quel che resta della Juventus grazie alla rete di Olivier Giroud.

Ora per il club rossonero è giunto il momento di iniziare a pianificare il prossimo calciomercato estivo.

Il direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini e il ds Frederic Massara, come da buona abitudine, da mesi sondano il mercato in cerca di talenti giovani e possibilmente pronti a diventare un top.

La scorsa estate gli uomini mercato del Milan avevano centrato il colpo De Ketelaere, con l’ex Bruges che si è però rivelato un flop. 32 milioni che non hanno fruttato, almeno al momento.

I fari invece da tempo erano stati accesi in Premier, su un talento classe 1999 che andava in scadenza con l’Arsenal.

Milan beffato: Nelson rinnova con l’Arsenal

Il nome era quello di Reiss Nelson, attaccante strutturato e rapido, 3 gol e 2 assist in 10 presenze con i Gunners in Premier, sigilli arrivati nei soli 172 minuti disputati.

Il Milan, proprio per lo scarso utilizzo della punta londinese, sperava di fare il colpo assicurandosi il ragazzo a parametro zero. Così non è stato. Secondo quanto scritto da ‘The Athletic’, però, Nelson a breve firmerà con l’Arsenal fino al 2027.

Nelson, in grado di giocare sia centralmente sia da esterno, ha infatti riscosso l’apprezzamento del tecnico Arteta che ne avrebbe chiesto la conferma.

Da qui la volontà del club di prolungargli il contratto. Sull’attaccante di origini giamacaine aveva fatto più di un pensiero anche Roberto De Zerbi, ma nache il tecnico del Brighton si è dovuto arrendere alla volontà del giocatore che non ha tradito il club nel quale si è formato.

Quello di Nelson sarebbe il terzo rinnovo di rilievo per i Gunners, dopo quelli di Bukayo Saka e Aaron Ramsdale.

Tornando al Milan, Maldini ora potrebbe puntare a rendere più solida la mediana. Due i nomi sul taccuino.

Il primo è quello del giapponese Kamada, in scadenza con l’Eintracht Francoforte, e ormai virtualmente già dei rossoneri.

La seconda traccia porta a Sergej Milinkovic Savic, in scadenza 2024 con la Lazio. Se per il nipponico sarebbe sufficiente raggiungere l’intesa col giocatore, per il serbo resta lo scoglio Claudio Lotito.

Il presidente della Lazio valuta il centrocampista non meno di 30 milioni, cifra che il Milan non vorrebbe sborsare.