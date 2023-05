Lago di Garda ai piedi di Erjona: mini costume

La splendida Erjona Sulejmani sembra una Venere che emerge dalle acque, con una pelle liscia ed una bellezza come nessun’altra

Erjona Sulejmani è la dimostrazione che la donna perfetta esiste. Si può non essere più così giovanissime e continuare comunque a mostrare la bellezza e la freschezza di una ventenne. A giudicare da come la stupenda albanese nata nel 1986 sa apparire, decisamente si.

Per quei pochi che ancora non lo sapessero, Erjona Sulejmani è la ex moglie di Blerim Dzemaili. E con il calciatore svizzero, visto in Serie A con le maglie di Parma, Napoli e Bologna, la donna ha anche avuto un figlio. Tra l’altro quella gravidanza non ha intaccato minimamente il fisico stupendo che quella dea si ritrova da sempre. Ed oggi come allora, Erjona è in forma perfetta.

I due si sposarono nel 2015 e sempre in quell’anno la modella albanese partorì Luan. Poi però, appena due anni dopo, la coppia si è separata ed a distanza di tempo è stata proprio lei a svelare i motivi. Semplicemente il lavoro da calciatore di Dzemaili toglieva tempo alla vita coniugale. E non è tutto.

Erjona Sulejmani, Instagram è ai suoi piedi

La donna ha anche svelato in passato che il giocatore oggi in forza allo Zurigo era diventato eccessivamente geloso. E per via di questo aspetto lei aveva dovuto rinunciare ad alcune buone opportunità di lavoro. Oggi non c’è più l’amore, ma Erjona ha rilasciato delle dichiarazioni concilianti.

La Sulejmani ha confermato che non ama più Dzemaili ma lo ha descritto come un buon padre, sempre presente per il loro figlio. Nel frattempo lei è single e si dichiara già da diverso tempo felice di esserlo.

La 36enne balcanica è ben consapevole di essere una bomba di sensualità capace di affascinare e di irretire chiunque con il suo fisico prorompente. E del resto ci sono tante dimostrazioni di questo suo potere invincibile grazie ai numerosi post pubblicati sul suo account Instagram.

In uno dei più recenti vediamo Erjona mettere a dura prova il pezzo di sopra del costume che sta indossando durante un bel bagno pre-estate nelle tranquille acque del Lago di Garda.

Contenere tutto quello che c’è dentro è una impresa, e purtroppo quel reggiseno riesce a non mollare. Ma poco importa perché Erjona sarebbe bellissima anche in una stanza al buio, senza che la si possa vedere ed ammirare. Ma lei non avrà mica OnlyFans, come ormai capita con tante altre bellissime, famose e non? No, non esiste alcun account ufficiale a suo nome, la modella albanese si è sempre detta contraria a questa forma di apparire. Non c’è niente altro da dire, è una meraviglia.