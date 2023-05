Zhang chiama Allegri: clamorosa rivelazione di mercato

Spunta un clamoroso retroscena su una chiamata che il presidente dell’Inter avrebbe fatto al tecnico toscano: ecco cosa è successo

Le vie del mercato sono infinite. E pensare che la maggior parte delle volte non si viene nemmeno a conoscenza di tutte quelle cose che sarebbero potute accadere e che poi non si sono concretizzate.

Tanto per citarne una, forse nemmeno la più clamorosa, fece clamore la rivelazione dell’appena uscente presidente del Genoa Enrico Preziosi. Il quale, giusto un anno e mezzo fa, rivelò di esser stato molto vicino ad acquistare – parecchi anni prima – un giovanissimo Robert Lewandowski prima che quest’ultimo si accasasse al Borussia Dortmund.

Tanto per aggiornare un po’ il cassetto degli incredibili retroscena, spunta un clamoroso aneddoto che vede come protagonisti il presidente dell’Inter Steven Zhang e l’attuale tecnico della Juve Massimiliano Allegri. Tutto accadde nell’estate del 2021.

Tutto è stato raccontato con dovizia di particolari da Sandro Sabatini, noto volto di Mediaset nonchè amico dell’allenatore toscano. Le parole di Sabatini sono state rilasciate durante la trasmissione ‘Pressing’ e sintetizzate da Tuttojuve.com.

Allegri e il doppio gran rifiuto: Zhang ci ha provato ma…

“Lui voleva tornare a tutti i costi alla Juventus e firmò in bianco. Quando ho sentito che lo aveva chiamato il Real Madrid, faccio gli occhi sgranati. Quando sento che lo richiama l’Inter, con il presidente Zhang che vuole parlargli per offrirgli qualcosa in più, io dico: ma sei sicuro di quello che stai facendo?”.

Questo è solo un piccolo estratto delle parole del giornalista, che ha rammentato per filo e per segno i vari momenti di quell’incredibile giornata assieme.

Allegri e Sabatini si erano visti per un caffè proprio mentre il livornese stava definendo la panchina del suo futuro. Arrivato all’appuntamento già con le idee molto chiare, l’allenatore si rese protagonista di due rifiuti telefonici recapitati ad emissari del club merengue e della Beneamata. Che stavano facendo di tutto per ottenere i suoi servigi.

Sappiamo tutti benissimo come andò a finire. Allegri firmò per quattro anni col club bianconero con l’intenzione di ricomincare dallo stesso punto in cui aveva finito: vincendo. La storia ha poi raccontato altro. La sua ‘seconda’ Juve è rimasta all’asciutto di trofei per le due stagioni successive.

Real Madrid ed Inter, che lo avevano cercato con cotanta insistenza, hanno nel frattempo vinto, partendo dal Real Madrid, una Liga, una Champions, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club.

I meneghini hanno invece alzato al cielo due Coppa Italia, due Supercoppe Italiane e forse un’altra Champions. Mai rifiuto fu tanto propizio di successi con i rispettivi allenatori scelti al posto di Allegri…