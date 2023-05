Bomba improvvisa: “L’Inter perderà”, annuncio shock

L’Inter sta chiudendo al meglio la propria stagione tra coppe e campionato. Ora il focus è però tutto sulla finalissima di Champions League contro il Manchester City. L’annuncio di La Russa

Anche lo scorso fine settimana contro l’Atalanta, l’Inter ha dato grande dimostrazione del proprio stato di salute fisica e mentale. La compagine di Simone Inzaghi ha prima alzato al cielo di Roma la Coppa Italia, e poi battuto una squadra ostica come quella di Gasperini mettendo in campo una prova di forza e di grande autorità.

L’Inter vive quindi il suo miglior momento stagionale proprio nella fase più calda ed intesa. In Serie A manca solamente l’ultima uscita, al netto dell’obiettivo qualificazione Champions già raggiunto, e poi tutti gli sforzi saranno concentrati sul sogno europeo che da qualche tempo attanaglia il cuore dei supporters meneghini.

Il focus non può che essere sulla finalissima di Champions League da giocare ad Istanbul contro i freschi campioni d’Inghilterra del Manchester City, che con una eccezionale rimonta hanno trionfato davanti all’Arsenal di Arteta. Si tratta probabilmente della squadra più forte al mondo, e non sarà semplice andare a mettere i bastoni tra le ruote alla truppa di Guardiola.

Fermo restando le inevitabili difficoltà, l’Inter sogna comunque l’impresa da outsider, mentre c’è chi dà già per spacciati i nerazzurri nell’ultimo atto della massima competizione europea.

Inter, da Istanbul a Inzaghi: parla Ignazio La Russa

Tra i tifosi dell’Inter più famosi in Italia c’è senza dubbio anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che nei giorni scorsi è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in diretta Twitch su TvPlay.

Il tifosissimo nerazzurro interpellato sulla finale di Champions ha detto: “Cosa faccio se vinciamo ad Istanbul? A Istanbul perdiamo (ride ndr)”. Una battuta per sdrammatizzare prima di aggiungere: “Ancora è presto per pensare ad Istanbul. Ancora ho la testa alla prossima partita. Però nell’angolino c’è anche Istanbul”.

Ed a proposito del percorso Champions dell’Inter, La Russa non ha alcun dubbio: “La vittoria in semifinale con Milan è il momento più emozionante della stagione. Forse vale più della vittoria della Coppa Italia. Era una risposta allo scudetto un po’ regalato dello scorso anno e a quando ci eliminarono in Champions senza batterci. Era rimasta una piccola ferita, l’abbiamo rimarginata”.

Parole da vero tifoso per La Russa che sogna l’impresa, pur sapendo evidentemente di tutte le difficoltà del caso che la squadra di Simone Inzaghi si ritroverà ad affrontare.