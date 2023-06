Allenamento piccante: forme straripanti per Diletta Leotta

Diletta Leotta sempre più bella e provocante. La meravigliosa conduttrice televisiva fa impazzire i fan con le ultime foto pubblicate su Instagram. Follower a bocca aperta

La meravigliosa Diletta Leotta fa impazzire i suoi fan. Le ultime foto pubblicate lasciano tutti a bocca spalancata e i suoi scatti non passano inosservati.

È tra le donne dello spettacolo più amate del web non solo per la sua bellezza. Ormai ha conquistato un posto fisso nel piccolo schermo.

Diletta Leotta nasce a Catania il 16 Agosto 1991. Fin da giovane partecipa a diversi concorsi di bellezza con l’obiettivo di entrare in televisione. Continua però a studiare: dapprima si diploma al Liceo Scientifico e poi si laurea in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carlo di Roma.

È appassionata di sport, sushi e animale ed è una sportiva infaticabile. Nel 2009 si iscrive a Miss Italia ma viene eliminata a un passo dalla finalissima.

È conosciuta per aver lavorato a Sky e per essere attualmente il volto di punta del canale DAZN. Diletta Leotta ha anche partecipato ad alcune produzioni cinematografiche: nel 2020 ha fatto il suo esordio sul grande schermo come comparsa nel film di Giampaolo Morelli “7 ore per farti innamorare”, interpretando se stessa.

L’anno successivo, la Leotta ha recitato nel suo secondo film, vestendo i panni della nipote di Babbo Natale nel film di Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale?”.

Diletta Leotta: allenamento che scotta. I fan incantati dalla sua bellezza

Diletta Leotta non ha più bisogno di presentazioni. Tra poco partorirà, ma si tiene sempre in forma e le foto dei suoi allenamenti mandano in visibilio tutti.

L’ultimo post la vede con un completino per la palestra molto sexy che mette in mostra il suo lato A. Forme meravigliose e sorriso da mandare in tilt chiunque.

Le sue foto sono sempre una garanzia per tutti. La presentatrice non smette mai di postare e rende felici gli oltre 8 milioni di follower che ha su Instagram. La gravidanza procede molto bene e ne ha parlato anche recentemente a Verissimo.

Diletta Leotta ha raccontato il momento in cui ha scoperto di essere rimasta incinta.

“La gravidanza è stata uno shock, non era preventivato – ha svelato – Era la vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Ho fatto un test mentre ero con lui al telefono. Quando ho scoperto l’esito non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo io sono rimasta senza parole per una giornata intera. Ho capito immediatamente che la mia vita stava cambiando”.