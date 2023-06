Pulisic in Serie A, colpo da 20 milioni: la destinazione

Pulisic potrebbe fare il suo esordio in Serie A tra non molto. Alcuni stimano che ciò possa avvenire alla cifra di 20 milioni di euro

Le squadre italiane sono alla ricerca di un giocatore che possa dare un sostanziale apporto ai loro reparti offensivi. Occhio allo statunitense Pulisic.

L’annata positiva in Europa, paradossalmente, ha evidenziato alcune lacune tecniche – soprattutto in attacco – necessitano di essere colmate. Proprio per questo motivo, il giocatore di cui sopra potrebbe essere la scelta giusta. Una squadra in particolare sembra essersi fatta avanti per il suo cartellino.

Nella stagione fallimentare del Chelsea, alcuni giocatori hanno clamorosamente trovato poco spazio nel valzer di panchine che si sono susseguite tra loro.

Una delle esclusioni più eclatanti in assoluto è decisamente quella di Christian Pulisic, esterno sinistro statunitense ex Borussia Dortmund e attualmente di proprietà dei Blues.

Il giocatore grazie alla gestione di Maurizio Sarri ha raggiunto ottimi risultati, arrivando addirittura in doppia cifra. Dopodiché c’è stato un graduale ridimensionamento delle sue prestazioni.

Complici anche alcune lacune fisiche dalle quali non sembra essersi del tutto ripreso. Nonostante ciò, è un giocatore che può fare comodo a numerose squadre. Soprattutto per la Serie A, essendo un campionati dai ritmi sicuramente meno concitati di quelli inglesi.

Si tratta infatti di un attaccante duttile, rapido e dotato di un’ottima visione di gioco. All’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di trequartista. Con risultati più che convincenti in suo favore. Insomma, un attaccante completo sotto (quasi) qualsiasi punto di vista.

Questo aspetto non è passato inosservato agli occhi delle big europee. Su tutti, un grande club italiano sembra aver strizzato l’occhio al giocatore made in USA.

Pulisic in Italia: la suggestione stuzzica i fan

La Juventus è destinata nuovamente a fare la voce grossa durante la prossima finestra di mercato. I nomi che trapelano dai vari insider sono molto interessanti, e uno in particolare corrisponde proprio a quello di Pulisic.

Il classe 1998 grazie alla sua qualità e alle sue giocate sembra aver attirato su di sé l’interesse di tante squadre, tra cui proprio i bianconeri. Con un contratto destinato a scadere nel 2024, potrebbero servire 20 milioni di sterline per prelevarlo.

Non una cifra esorbitante, se si considera che il giocatore ha un talento notevole. Oltre ad essere anche agevolato dall’età anagrafica, con 25 anni ancora da compiere.

Insomma, per l’economia di gioco di Allegri (ammettendo che rimanga in panchina) sarebbe perfetto. E in ogni caso, a prescindere dall’allenatore, la figura incaricata lo saprebbe valorizzare al meglio.