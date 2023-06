Tutto troppo aderente: Giorgia Palmas show

La bellissima ex velina ritorna a stupire i tantissimi fan con uno scatto davvero da sogno: Giorgia Palmas da capogiro

Giorgia Palmas è una delle soubrette più amate nel mondo dello spettacolo italiano che ha raggiunto il suo successo nel lontano 2002 grazie a ‘Striscia la Notizia’, tg satirico ideato da Antonio Ricci che vide la bella sarda spiccare il volo come uno delle veline più amate di sempre, al fianco di Elena Barolo.



Giorgia Palmas nasce a Cagliari il 5 marzo 1982 e ormai da anni la sua presenza nella televisione italiana è costante, grazie alla sua simpatia ma soprattutto grazie alla straordinaria bellezza. La Palmas ha iniziato la sua carriera come modella e, dopo ‘Striscia la Notizia’, ha trovato spazio in televisione in diversi ruoli, anche da attrice.

Fiction come ‘Centovetrine’ e ‘Carabinieri’ hanno dato ancor più successo alla bella Giorgia che si è successivamente dilettata – con altrettanta bravura – anche nella conduzione. Da ‘Music Farm’ fino a ‘Paperissima Sprint’, su tutti. Nel suo curriculum anche la partecipazione come concorrente dell’Isola dei Famosi’.

La vita privata della Palmas ha vissuto negli ultimi anni cambiamenti importanti, visto che dopo diversi anni al fianco di Vittorio Brumotti – noto biker – il suo cuore appartiene adesso al marito Filippo Magnini, dal 2018. L’unione civile con l’ex nuotatore ed ex fidanzato di Federica Pellegrini è avvenuta nel 2021, il matrimonio più tradizionale in Chiesa nel maggio 2022.

Giorgia Palmas più sexy che mai: scatto da capogiro

La Palmas è anche una dolcissima mamma visto che, tre anni fa, è nata la sua prima figlia: Mia. Ma Giorgia Palmas è molto di più e ultimamente i suoi social, complice l’arrivo dell’estate, offrono scatti davvero sexy. Un fisico statuario per la 41enne che, non dubitiamo possa essere oggetto di invidia da parte delle sue colleghe.

Un corpo perfetto ed una fotogenicità unica nel panorama dello spettacolo italiano. La Palmas, col suo ultimo scatto su Instagram – dove conta quasi 2 milioni di seguaci – ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

In occasione della puntata 7 di ‘Isola Party’, programma che la Palmas conduce raccontando i retroscena dell’attuale edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, la Palmas ha mostrato un look da urlo. Tutina aderente che copre tutto il corpo, mostrando però delle forme da vera diva.

Il corpo perfetto della sexy sarda ha fatto letteralmente impazzire i followers, con 10900 likes e 158 commenti, i più dei quali lusinghieri.

Insomma il mondo dello spettacolo non può fare altro che tenersi stretta la bellissima cagliaritana, destinata nei prossimi tempi a far parlare ancora di sè.