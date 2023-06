Dalla Juve alla Lazio: bianconeri traditi, tifosi di stucco

Un intreccio di mercato potrebbe portare da Sarri una sua vecchia conoscenza. Un altro ex Napoli che veste la maglia bianconera

Fino a due settimane fa, la Juventus e Lazio in campionato si giocavano la seconda piazza alle spalle del Napoli.

Quindi dal 22 maggio, giorno sia delle penalizzazione di 10 punti – divenuta definitiva con il patteggiamento siglato il 30 maggio dopo l’assenso del Tribunale Federale Nazionale – sia del ko juventino ad Empoli, la Lazio è tornata seconda solitaria.

Se Immobile&Co domani sera dovessero sbancare il Carlo Castellani di Empoli, festeggeranno un piazzamento decisamente inatteso a inizio anno.

Proprio la Lazio e la Juventus potrebbe vedere un passaggio di una punta, per conto terzi, da Torino a Roma. Un profilo di qualità, spesso fermato da qualche infortunio di troppo.

L’allenatore della Lazio, già da gennaio, quando parla con il presidente Claudio Lotito ha una priorità assoluta: una punta centrale. L’allenatore di Bagnoli, considerati i ripetuti infortuni di Ciro Immobile e constatata l’impossibilità di adattare Matteo Cancellieri in quel ruolo, ha puntato tutto su Felipe Anderson.

Il brasiliano l’ha pienamente ripagato, con 9 gol e 6 assist in 37 gare di campionato; l’ex Santos ha disputato tutte le 49 sfide della stagione.

Sarri ha deciso: Milik perfetto per l’attacco

Proprio per evitare altri rischi, Sarri ha fatto un nome che reputerebbe perfetto per la sua squadra: Arkadiusz Milik.

Il polacco, 29 anni compiuti il 28 febbraio, è in prestito alla Juventus ma legato al Marsiglia fino al 2025. I bianconeri, dopo aver investito 28 milioni per riscattare Moise Kean dall’Everton, non faranno lo stesso con il mancino polacco.

La Juventus infatti, come recita il comunicato ufficiale del 26 agosto scorso, poteva acquistare definitivamente il giocatore, versando all’OM 7 milioni, “pagabili in tre esercizi, cifra che potrà essere aumentata, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 2,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.

Proprio in virtù di questa scelta della Continassa, la Lazio potrebbe acquistare il cartellino del calciatore, stimato da Sarri. L’ex Chelsea la scorsa stagione ha incontrato Milik da avversario in Europa League.

La punta, il 20 ottobre 2021, proprio alla vigilia del match con i capitolini, spese parole importanti per il suo ex allenatore. “Siamo stati due anni insieme a Napoli. Abbiamo un buon rapporto, ho tanto rispetto per lui, è un grande allenatore. Peccato non aver vinto niente. Dopo lui lo ha fatto al Chelsea e alla Juventus, è forte e ha idee molto chiare sul calcio che vuole giocare. Posso dire solo cose positive”, disse Milik.

Il centravanti nato a Tychy guadagna 3,5 milioni netti l’anno. La Lazio mettendo sul piatto 7/8 milioni porterebbe a Roma un centravanti di livello.

In serie A quest’anno 7 gol e 1 assist in 26 match; due sigilli in cinque gare di Champions. Milik con Sarri allenatore disputa due stagioni. Nella prima, 8 gol in 23 match tra campionato, Champions e Coppa Italia; nella seconda, 6 gol in 16 recite complessive.