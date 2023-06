Il Milan si consola subito: dopo Ibra, ne arrivano tre

Dopo la tristezza per l’addio di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è pronto a ripartire: ecco i tre colpi con cui i tifosi possono consolarsi

La vittoria per 3-1 contro l’Hellas Verona firmata da Giroud e da una doppietta di Leao ha concluso una stagione un po’ troppo altalenante ma che comunque permetterà ai rossoneri di giocare in Champions League anche il prossimo anno.

La scena a San Siro se l’è però tutta presa Zlatan Ibrahimovic, che ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo più di vent’anni di carriera. Un momento molto emozionante per i tifosi che gli hanno dedicato cori e applausi per ringraziarlo di tutto quello fatto con la maglia del Milan.

Adesso però per la dirigenza è il momento di iniziare a programmare il futuro e in particolare quella che sarà la rosa della prossima stagione. Come ribadito da Pioli, i rossoneri dovranno acquistare giocatori forti per essere competitivi su tutti i fronti. Per questo motivo Maldini e Massara hanno già messo nel mirino tre colpi importanti: ecco di chi si tratta.

Il Milan fa sul serio, ma occhio alla concorrenza: trattative bollenti

Dopo aver praticamente chiuso per l’acquisto di Kamada a parametro zero, il Milan è pronto a rinforzarsi anche in altri ruoli. Il primo obiettivo è quello di trovare un sostituto di Ismael Bennacer, che a causa di un infortunio al ginocchio dovrebbe tornare a disposizione solamente a ottobre.

Il nome più caldo in questo momento è quello del centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea con cui i rossoneri potrebbero trovare un accordo per circa 15-20 milioni di euro.

Poi, con l’addio di Ibrahimovic e quello sempre più probabile di Origi, la dirigenza è pronta a intervenire pesantemente anche per quanto riguarda la prima punta.

I nomi circolati in questi giorni sono quelli di Marko Arnautovic e soprattutto quello di Alvaro Morata. L’attaccante ex Juventus lascerà l’Atletico Madrid al termine della stagione e sarebbe felicissimo di tornare in Serie A. Il Milan stanno valutando la fattibilità dell’operazione ma ora come ora gli ostacoli non sembrano insormontabili.

Infine un’altra zona di campo che Pioli pretenda sia rinforzata è quella dell’esterno destro. L’allenatore parmigiano sta insistendo molto per convincere Domenico Berardi a lasciare il Sassuolo e approdare in rossonero, ma sul giocatore della Nazionale c’è anche il forte pressing della Lazio di Maurizio Sarri.

Insomma, nonostante il calciomercato debba ancora iniziare le trattive sono già caldissime. Quel che è certo è che il Milan vuole essere protagonista per regalare ai suoi tifosi una grande squadra per il prossimo anno.