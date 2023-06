Un compleanno piccante per Sara Croce: che scollatura

Sara Croce attira i complimenti dei tantissimi ammiratori per il suo compleanno e per uno scatto ravvicinato davvero esplosivo e da urlo

Le lunghe stagioni vissute ad Avanti un Altro, dopo essere entrata nel cuore di tutti gli italiani come Madre Natura a Ciao Darwin, hanno reso Sara Croce una delle bellezze più popolari e irresistibili d’Italia. E anche ora che la splendida pavese è lontana da un po’ dal piccolo schermo, nessuno tra i suoi fan si perde gli aggiornamenti sulla sua vita.

La modella, un anno fa, disse addio alla trasmissione di Canale 5, dopo che per vari anni è stata la acclamatissima Bonas dello show. Un nome, una garanzia, vista la sua sensualità sublime, delicata e insieme esplosiva.

Per lei, era arrivato il momento di nuove avventure professionali. E infatti, dopo le apparizioni alle ultime puntate del Maurizio Costanzo Show, si è concentrata sulla sua attività nel mondo della moda, con diversi shooting in tutto il mondo.

Oltre un milione di followers su Instagram, ormai, per la splendida Sara, che vuole dare una svolta alla sua carriera e ci sta riuscendo. E magari, più avanti la rivedremo sul piccolo schermo. Nella trasmissione che l’ha resa celebre, tra gli spettatori, c’è ancora tanta nostalgia, che si combatte tramite i suoi scatti favolosi. In cui mette in risalto tutto il suo fascino.

Sara Croce, il regalo di compleanno lo fa lei agli ammiratori: la fascia evidenzia un lato A da sogno

In questi giorni, è arrivata una ricorrenza di cui certamente i fan più accaniti erano a conoscenza: il 25esimo compleanno di Sara, che circondata da amici ha festeggiato, documentando il tutto con scatti pazzeschi come al solito. E con primi piani da togliere il respiro.

Il top che appare in questa immagine è aderente e striminzito, contenendo a fatica il suo vertiginoso lato A. Una visione ipnotica e provocante, che non si può smettere di guardare a ripetizione. Il suo sguardo e il suo sorriso radioso completano l’opera, il pubblico dei fan è letteralmente in delirio per lei.

Sara raccoglie complimenti, messaggi d’amore, auguri e like a più non posso, un autentico trionfo. La Bonas non si smentisce mai e ora la aspettiamo, più in forma che mai, sulle spiagge di tutta Italia, per rendere l’estate ancora più calda.