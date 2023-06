Dybala, lacrime d’addio: firma con la big!

Non sembra per nulla scontata la permanenza a Roma della Joya argentina: il top club è disposto a pagare la clausola

Un vero dramma. In questo modo, con delle lacrime versate in campo che hanno fatto il giro del mondo, è stata vissuta da Paulo Dybala la sconfitta ai calci di rigore in finale di Europa League.

L’argentino, così come tutto lo staff tecnico giallorosso, ci teneva particolarmente a regalare ai propti tifosi una gioia che avrebbe anche portato in dono la possibilità di disputare, e da testa di serie, la Champions del prossimo anno. Con annessi svariati milioni che sarebbero entrati nelle casse del club capitolino, che avrebbe a quel punto anche disputato la Supercoppa europea ad Atene contro la vincente di Manchester City-Inter.

Nulla da fare, il destino ha voluto altro. L’ambiente capitolino si lecca le ferite in attesa di conoscere che ne sarà di José Mourinho, che attende un confronto coi Friedkin per stabilire il suo futuro.

Il popolo giallorosso non è pronto, dopo la delusione di Budapest, a metabolizzare anche un ipotetico addio del portoghese. E men che meno potrebbe sopportare una cessione del fuoriclasse argentino, sul quale pende sempre la spada di Damocle della famosa clausola.

Nel frattempo, forse anche grazie all’enorme visibilità che la gara in Ungheria ha dato ai protagonisti in campo, un top club europeo si è riaffacciato minaccioso sul calciatore sudamericano.

Dybala addio, la Roma trema: la situazione

Si prospettano giorni di fuoco per la proprietà americana del club giallorosso. Detto del difficile ed intricato nodo Mourinho, che se non riceverà adeguate garanzie di investimenti potrebbe lasciare, tiene banco anche il futuro di Dybala. Che potrebbe essere legato a doppio filo a quello dello Special One.

La Roma può ottenere la cancellazione della clausola da 20 milioni per i club italiani, ma di 12 per le squadre estere, portando l’ingaggio del fantasista a 6 milioni di euro l’anno ma se non lo farà, ecco che l’Atletico Madrid è pronto a piombare sul calciatore.

La compagine allenata dal Cholo Simeone, da sempre estimatore della Joya, ha già praticamente ceduto Matheus Cunha al Wolverhampton. E vorrebbe liberarsi di Joao Felix, che però sembra non verrà riscattato dal Chelsea.

In attesa di piazzare Alvaro Morata, che ha tra l’altro il contratto in scadenza nel 2024, il tecnico sogna l’arrivo del connazionale.

Considerando che il club colchonero è già in corsa per l’acquisto di Dusan Vlahovic – valutazione 70/80 milioni – dalla Juve, potrebbe non essere un problema sganciare ‘solamente’ 12 milioni per assicurarsi le prestazioni del campione del mondo, Già chiamato a Madrid dalla numerosa colonia argentina della squadra madrilena, la Joya riflette sull’addio. Il popolo romanista non ci vuole nemmeno pensare.