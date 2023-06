Zidane in Serie A, ma non alla Juve: panchina top

Zinedine Zidane è pronto a tornare in Serie A ma non alla sua Juventus. Zizou, infatti, ambisce a una panchina top

Dopo i trionfi sulla panchina del Real Madrid (tra gli altri, tre Champions League consecutive) Zinedine Zidane è a spasso.

Da quando ha lasciato i blancos, al termine della stagione 2020-21, non ha più trovato un altro team. E’ stato, per così dire, anche sedotto e abbandonato. Infatti a lungo è stato in predicato di sostituire alla guida della Nazionale francese Didier Deschamps.

Ma l’ottimo Mondiale disputato dai galletti, con i bleus che si sono arresi solo in finale all’Argentina dei Leo Messi, è valso la riconferma all’ex tecnico della Juventus. Una riconferma, tra l’altro, segnata dalle polemiche per via delle inopportune dichiarazione dell’allora numero 1 della Federazione francese, Noel Le Graet, sul conto di Zizou.

Dunque, sono ben due anni che Zidane non allena, per la precisione dalla fine del suo secondo ciclo (2019-2021) sulla panchina del più blasonato club del mondo. Un tempo abbastanza lungo e, infatti, Zinedine Zidane morde il freno, ha voglia di ritornare nella mischia, di provare l’ebbrezza dell’adrenalina che scorre nelle vene. Ma, attenzione, forte del suo curriculum, non si accontenta di una panchina qualsiasi, ne vuole una top.

Zidane in Serie A, ma non alla Juve: tra i candidati alla panchina del Napoli

Come spiegato da Maroto nel corso del suo intervento a TV PLAY, Zizou non solo smania di allenare ma molto volentieri tornerebbe in quella Serie A in cui, dopo l’esperienza al Bordeaux, vestendo il bianconero della Juventus si è fatto conoscere alla grande platea degli addetti ai lavori e degli appassionati.

Tuttavia, Zidane pone una condizione per allenare un club della nostra Serie A. Il marsigliese vuole tornare a calcare i più prestigiosi palcoscenici calcistici e, quindi, ambisce alla panchina di un club che la prossima stagione sarà sui blocchi di partenza della Champions League.

Aspirazione comprensibile e legittima per chi detiene il record di aver alzato al cielo per tre volte di fila (nel 2015, 2016 e 2017) la “Coppa dalle grandi orecchie”.

Ma proprio questa condizione elimina dal novero delle sue possibili destinazioni la sua Juventus che, come è noto, non parteciperà alla prossima edizione della Champions League.

Invece, sempre secondo quanto rivelato da Maroto, Zinedine Zidane non esclude l’approdo sulla panchina del Napoli neocampione d’Italia che verrà lasciata libera da Luciano Spalletti, l’architetto del terzo tricolore degli azzurri.

Insomma, Aurelio De Laurentiis, patron e Presidente del Napoli, è chiamato agli straordinari visto che i candidati alla successione di Spalletti aumentano di giorno in giorno.