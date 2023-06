Juve, buone notizie già finite: mazzata in arrivo

La stagione della Juventus è praticamente finita ma c’è ancora un verdetto da emettere. E attendere…

L’estate più calda nella storia della Juventus sta per cominciare.

Per i bianconeri sarà un vero e proprio anno zero, con o senza Allegri. Il primo a riconoscere le difficoltà, ma anche la possibilità di aprire un nuovo ciclo è lui, che intende sfruttare al massimo i due anni di contratto ancora rimastigli.

Nonostante i malumori dei tifosi bianconeri, nessuno degli addetti ai lavori pensa ad un cambio repentino di scenario. La Juventus andrà avanti con l’attuale allenatore e con buona parte della rosa di quest’anno anche se ci saranno addii pesanti.

Sicuro quello di Angel Di Maria che non necessariamente tornerà in Argentina. Molto probabile quello di Adrien Rabiot che ha molto mercato e deciderà dove giocare.

Il resto è tutto da vedere, Vlahovic compreso che però potrebbe portare nelle casse denaro prezioso. Allegri sa tutto, ma al mercato penserà da martedì anche se nella conferenza stampa prima dell’Udinese ha espresso tutta la sua fiducia.

“Non abbiamo vinto trofei, ma messo cinque ragazzi giovani dentro la Prima squadra. Sono un patrimonio per la società e per il calcio italiano. Fagioli, Miretti, Gatti anche un patrimonio per il calcio italiano. Iling è del 2003, Soulé lo stesso. Serve continuare a lavorare su questa strada e il 10 luglio riprenderemo con i primi giorni di test”.

Juve, mazzata in arrivo: il verdetto sta per arrivare, tifosi con il fiato sospeso

In realtà però molti dei programmi attuali potrebbero essere stravolti dalla nuova mazzata in arrivo. La Juventus ha chiuso i conti con la giustizia sportiva, mentre quelli con la giustizia ordinaria andranno avanti ancora a lungo ma non incideranno sul campo.

Restano aperti invece quelli con la Uefa che ha deciso di prendersi tutto il tempo possibile per decidere sul futuro europeo del club, almeno quello immediato. Tutto in realtà, come ricorda ‘Tuttosport’, era cominciato nell’agosto 2022 con la firma di un accordo tra il club e la federazione internazionale.

I bianconeri si impegnavano a pagare una multa e a rientrare nei parametri di sostenibilità in tempi brevi perché non avevano realizzato il pareggio tra entrate e uscite totali. Lo scorso dicembre la Uefa ha aperto un’ulteriore indagine formale per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul Fair Play Finanziario.

E adesso si arriverà ad una conclusione. Se emergessero fatti nuovi e sostanziali, la Prima Camera Cfcb della Uefa potrebbe rescindere l’accordo transattivo e intraprendere ogni azione legale appropriata. In concreto significa che a giugno i bianconeri potrebbero essere esclusi almeno per 1 anno dalle competizioni europee. L’alternativa è quella di una multa pesante. Un’altra…