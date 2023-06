50 milioni per Chiesa, via libera Juve

Il futuro di Federico Chiesa sotto la lente d’ingrandimento: il figlio d’arte non è incedibile, ecco chi è pronto a puntare su di lui

La stagione travagliata della Juventus è finalmente finita in archivio. Ci sarà da lavorare, dentro e fuori dal rettangolo verde, per cercare di riportare la ‘Vecchia Signora’ ai fasti di un tempo. Molto, in tal senso, dipenderà dall’imminente sessione di calciomercato.

L’estare biaconera promette scintille, tra i diversi nomi attenzionati dalla dirigenza per le entrate ed i numerosi addii che già adesso sono pronti a consumarsi. Di Maria e Rabiot restano tra le figure di spicco che sicuramente giocheranno altrove l’anno prossimo.

Adesso, però, ci sarà da fare i conti con un altro gioiello che – seppur non in scadenza a fine mese come i primi due – non è mai stato tanto in bilico in quel di Torino. Sono diversi gli ammiratori di Federico Chiesa che, quest’anno, ha trovato poco spazio con la maglia della Juventus.

Complice il gravissimo infortunio al ginocchio che nel momento migliore della sua carriera gli ha tarpato le ali, privando la ‘Vecchia Signora’ di una delle armi più efficaci in attacco. È mancato tanto ad Allegri ma, adesso, il suo rendimento sta dando molto da pensare alla dirigenza juventina.

Perchè la sua involuzione – i numeri parlano chiaro – preoccupa. E non è affatto detto che resti a Torino, nonostante il contratto firmato fino al 30 giugno 2025. Prima dello sfortunato infortunio l’ex ala della Fiorentina ha raggiunto valutazioni davvero imponenti, fino a 100 milioni di euro.

Chiesa può davvero dire addio: ecco la richiesta della Juve

Si trattava di un esterno che ha fatto impazzire tutti in Europa, trascinando due anni fa l’Italia di Roberto Mancini alla conquista dell’Europeo a suon di gol e grandissime giocate. Adesso la musica è cambiata. Ed è in particolar modo dalla Premier League che potrebbero giungere offerte invitanti, pronte a convincere la ‘Vecchia Signora’ a cedere il suo gioiello.

Attenzione al Newcastle, reduce da una grande annata chiusa al quarto posto con cui si è assicurato l’ingresso alla prossima Champions League estromettendo nientemeno che il Liverpool.

Ma a parte i ‘Magpies’, l’altro club alla finestra è l’Arsenal di Arteta che ha perso quasi al photofinish il titolo ed è intenzionato a rilanciarsi. Le due big inglesi sarebbero pronte a spingersi fino a 40 milioni di euro cash per convincere la ‘Vecchia Signora’ a lasciar partire Chiesa.

Una cifra che, seppur insufficiente per la firma del gioiello azzurro, sarebbe molto vicina a quella che pare essere la vera richiesta economica della Juventus. Per 50 milioni i bianconeri non si opporrebbero e, anzi, vacillerebbero con l’idea di monetizzare e ricostruire l’attacco grazie alla partenza del figlio d’arte.

Chiesa in questa stagione ha accumulato 32 presenze complessive tra campionato e coppe, con 3 gol e 6 assist vincenti.