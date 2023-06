Pellegrini, la promessa dopo la finale: i tifosi sognano

Lorenzo Pellegrini ha deciso di parlare dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia, i suoi tifosi ora possono iniziare a sognare

Il centrocampista dopo una grande stagione che è culminata con la vittoria in Conference League ha abbassato, sensibilmente, le sue prestazioni nella seconda stagione alla corte di José Mourinho.

La Roma ha perso, oltre alla finale di Europa League, la possibilità di giocare la Champions League nella prossima stagione, non essendo riuscita a entrare nelle prime quattro del campionato di Serie A.

La squadra di José Mourinho è stata sconfitta ai calci di rigore dal Siviglia, dopo una gara estenuante e molto lunga a causa dei tanti infortuni e minuti di recupero, addirittura arrivata a 146′ disputati.

La lotteria dei calci di rigore, come detto, ha favorito il Siviglia con la Roma che si è presentata sul dischetto con Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Roger Ibanez, segnando solo una volta con l’ex centrocampista di Milan e Atalanta.

Non sono mancate le polemiche arbitrali con l’inglese Anthony Taylor che ha messo in campo una prestazione negativa per una finale europea, con tanti errori ambo i lati.

In questa settimana sono circolati dei video, poi, di aggressioni verbali sia di José Mourinho, nel parcheggio della Puskas Arena di Budapest, sia in aeroporto da parte dei tifosi giallorossi all’indirizzo dello stesso fischietto inglese Anthony Taylor.

Episodi di cronaca che, ovviamente, sono da condannare dato che poco hanno a che fare con il divertimento che deve regalare uno spettacolo come una partita di calcio.

Roma, quale sarà il futuro di Lorenzo Pellegrini?

Nelle ultime ore, però, a commentare questa sconfitta europea è intervenuto Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra allenata da José Mourinho. Il centrocampista romano ha voluto, innanzitutto, ringraziare i tifosi per l’affetto che hanno dimostrato nell’arco di tutta la stagione, in tutte le competizioni, riempendo in massa lo Stadio Olimpico per ogni gara giocata.

Lo stesso Lorenzo Pellegrini, poi, ha raccontato come volesse regalare un altro trofeo alla sua gente, dopo la conquista della Conference League per la Roma nella passata stagione, non riuscendo però nel suo intento.

Il giocatore giallorosso non ha lasciato grandi indizi sul suo futuro, dato che ha solamente detto che l’affetto ricevuto e l’amore dei tifosi rimarrà sempre con lui e con i suoi compagni. I tifosi, però, continuano a sognare una sua permanenza, cercando di portarlo a essere una bandiera della società capitolina.