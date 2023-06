Calciomercato Inter: Onana via, scelto il nuovo portiere

E’ tempo di iniziare a guardare alla prossima stagione in casa Inter. Onana va verso l’addio, i nerazzurri hanno già scelto il nuovo portiere.

L’Inter sta preparando con molta attenzione la finale di Champions League, ma Marotta è al lavoro anche per iniziare a programmare la prossima stagione, passaggio decisivo per continuare a restare ai livelli dimostrati in questa annata.

Tra i possibili acquisti ci sarà quasi certamente un nuovo portiere. Il calciomercato estivo, infatti, potrebbe portare Onana lontano dall’Inter e, di conseguenza, servirà un numero uno di esperienza. C’è un nome in cima alla lista e già nelle prossime settimane sono attese delle novità importanti in questo senso.

Mercato Inter: si cambia in porta, ecco chi è il nuovo numero uno

Arrivato tra lo scetticismo generale, Onana si è preso con le sue parate il posto da titolare nell’Inter ed ora sono in molti che non vorrebbero privarsi del calciatore. Anche Marotta spera in una riconferma del diretto interessato, ma c’è bisogno di tenere in ordine i conti e per questo motivo sembra complicato immaginare una sua conferma in nerazzurro la prossima stagione. Addio che costringerà, quindi, i nerazzurri a muoversi per individuare un sostituto all’altezza.

E, secondo quanto riferito da fichajes.net, il nome in cima alla lista in casa Inter in ottica calciomercato estivo è quello di Bono del Siviglia. L’estremo difensore marocchino non ha più il posto assicurato con gli andalusi e a questo punto l’addio sembra essere probabile proprio per giocare con maggiore continuità e magari tornare ai livelli di una volta.

L’Inter rappresenta per lui l’occasione giusta e naturalmente il portiere per i nerazzurri è il profilo ideale se si pensa all’esperienza in campo internazionale e ai trofei vinti. Insomma, il matrimonio si può fare, ma serve arrivare ad un accodo con il Siviglia e siamo certi che nelle prossime settimane i contatti entreranno nel vivo.

Ultime Inter: Bono nel mirino per la porta

Il nome di Bono rappresenta il profilo ideale per un Inter che non ha nessuna intenzione di privarsi di esperienza internazionale in un ruolo molto delicato come quello del portiere. Vicario continua a piacere, ma l’idea di Marotta è quella di affiancare al giovane italiano un numero uno che ha diverse partite in Europa.

E a questo punto chi meglio del marocchino. Insomma, le possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca ci sono. Vedremo se alla fine Bono sarà il nuovo portiere dell’Inter.