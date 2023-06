Vlahovic in ansia: torna di moda un rivale pericoloso

Il destino del centravanti serbo è sempre meno certo con la Juventus che spara alto: dove giocherà l’anno prossimo?

Massimiliano Allegri si, Massimiliano Allegri no. È questo il tormentone che circola da ormai parecchie settimane.

L’unica cosa certa a questo punto è che la Juventus vivrà una sorta di mini rivoluzione a prescindere dal fatto che Allegri rimarrà o meno alla Continassa.

Ci sarà da nominare il nuovo direttore sportivo, oltre a decidere il futuro di diversi calciatori chiaramente sempre più propensi a lasciare Torino a causa della non partecipazione alla prossima Champions League. Un fattore determinante e fondamentale.

I sicuri partenti saranno Angèl Di Maria e Adrien Rabiot, entrambi lasceranno per motivazioni differenti.

Contestualmente si riflette sul futuro di Moise Kean, Wojciech Szczesny e Dusan Vlahovic, tutti elementi non più insostituibili, la cui cessione sarà necessaria per sistemare le casse bianconere. Che senza Champions, come è noto, perdono un bel po’ di milioni.

Dalle parti della Continassa si sono ormai convinti della cedibilità di Vlahovic, che partirà quasi sicuramente nel caso in cui l’attuale guida tecnica rimarrà al suo posto.

Il serbo non ha convinto nonostante l’impegno profuso, dentro e fuori dal campo, e le tante possibilità non sfruttate appieno.

Vlahovic non è l’unico colpevole della situazione creatasi, una grossa fetta di responsabilità del parziale fallimento dell’ex Viola è da additarsi ad Allegri e al suo stile di gioco che non valorizza la punta di peso.

Futuro Vlahovic: il Bayern osserva, spunta l’alternativa

Probabilmente con un allenatore diverso il serbo avrebbe giocato meglio, ma a questo punto è inutile pensare con i se e con i ma; ci sarà da sistemare la sua situazione con il Bayern Monaco sempre più interessato al suo profilo.

I bavaresi necessitano come l’aria di un vero attaccante, di un centravanti simile a Lewandowski (che il Bayern non ha mai sostituito).

Dunque, dalla Germania sono sicuri: si punta al centravanti della Juventus, ma non mancano le alternative. Una delle più in vista è quella di Harry Kane, che a differenza di Vlahovic ha un’età molto più avanzata che è compensata tuttavia da una grande esperienza internazionale.

Il patron del Tottenham Daniel Levy ha più volte affermato che venderebbe Kane solo a una squadra estera e non a una inglese (Manchester United in primis).

Kane ha un altro anno di contratto con gli Spurs e Levy avrebbe intenzione, se proprio costretto, di vendere il centravanti subito, in modo da non perderlo a zero l’anno prossimo.

Su di lui c’è il Bayern Monaco, ma non mancano altre pretendenti, come ad esempio il Real Madrid, un’altra squadra che sta ristrutturando il proprio attacco alla pari dei bavaresi.