Via libera Juve: 15 milioni ed è fatta per il ritorno

Stagione finita, ora per le società inizia il tempo dei bilanci. Il futuro della Juventus rimane avvolto dalle nubi, ecco le ultime

Dopo le vicende extracalcistiche, la dirigenza della Juventus potrebbe dar vita ad una vera e propria rivoluzione che porterebbe lontano dall’Allianz Stadium diversi protagonisti dell’organico bianconero.

Uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri potrebbe, dunque, lasciare Torino e la Juventus per far ritorno nella sua ex squadra. La cifra per lasciarlo andare non è proibitiva e si attesta su 15-20 milioni di euro circa.

Restano ancora da sciogliere i nodi legati alla formula dell’eventuale addio, ma soprattutto, la volontà del calciatore di accettare la corte del suo vecchio club. La trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro.

Le vicende giudiziarie hanno inciso e non poco nell’economia della stagione della Juventus.

I bianconeri, infatti, hanno visto la loro classifica cambiare più volte a causa delle penalizzazioni e questo ne ha in parte minato anche il rendimento sul campo.

Con l’ultima sentenza emessa, inoltre, la Vecchia Signora è certa di non partecipare alla prossima Champions League, obiettivo di inizio stagione sfuggito per diversi fattori.

La Juventus ricomincia: possibile rivoluzione in vista della prossima stagione. Szczesny al passo d’addio

In vista del prossimo campionato, dunque, la dirigenza juventina potrebbe avallare una mini rivoluzione che colpirebbe anche alcuni degli uomini chiave nello scacchiere di Max Allegri. Uno di questi è Wojciech Szczesny, estremo difensore polacco arrivato dalla Roma nel 2017.

Il polacco da tempo divide lo stage con Mattia Perin, che nonostante sia il secondo designato ha spesso trovato il campo nelle rotazioni di Allegri. Nell’ultimo anno si è spesso parlato di un possibile avvicendamento tra i pali e ancora oggi la posizione di Szczesny rimane dubbia.

Il contratto del portiere si è rinnovato automaticamente fino al 2025 ma questo non escluderebbe una sua possibile partenza.

Sull’ex Roma ci sono gli occhi della Premier League con Tottenham e Arsenal in prima fila per assicurarselo. Szczesny ha vestito la maglia dei Gunners dal 2008 al 2017 e non è da escludere un suo ritorno nel nord di Londra.

Per lasciarlo partire la Vecchia Signora chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni e nonostante Szczesny sia uno dei pilastri di Allegri, il club riuscirebbe così a liberarsi di un ingaggio parecchio oneroso che ammonta a circa 7 milioni netti. Il sostituto potrebbe essere già in casa, vale a dire l’apprezzatissimo Mattia Perin.