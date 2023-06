Porte girevoli, scelta fatta: Donnarumma torna in Serie A

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain potrebbe finire prima del previsto: un club di Serie A vorrebbe riportarlo in Italia

Donnarumma non sta vivendo una situazione positiva al PSG. Il rapporto con Galtier non decolla e l’ambiente parigino non gli è tanto amico. Un ritorno in Italia potrebbe permettergli di essere la stella della squadra.

Il negativo cammino dei francesi in Champions League ha attirato sulla squadra parigina diverse critiche da parte dei tifosi. Donnarumma è finito nell’occhio del ciclone per alcune incertezze, soprattutto con la palla tra i piedi, che hanno incrinato il rapporto con i supporters del PSG. Un ritorno in Serie A, dunque, lo aiuterebbe a riconquistare quella sicurezza che lo contraddistingueva, nonostante la giovanissima età, ai tempi del Milan.

Era stato uno degli addii più discussi degli ultimi anni. Dopo un lungo tira e molla Gianluigi Donnarumma aveva deciso di non rinnovare con il Milan, club che lo ha lanciato nel grande calcio, e accasarsi al Paris Saint Germain.

Il soggiorno dorato di Parigi, però, ha trovato sul suo cammino parecchie difficoltà e la posizione di Donnarumma sotto la Tour Eiffel non è più così salda.

Donnarumma fa gola in Italia: un club lo sogna per la prossima stagione

In Italia qualsiasi club vorrebbe Donnarumma tra i pali ma, da tempo, una delle squadre più interessate al classe ’99 è senza dubbio la Juventus.

Sia la dirigenza sia Allegri sono grandi estimatori del portiere dell’Italia e, grazie al concatenarsi di alcune situazioni, potrebbero decidere di affondare il colpo per portarlo a Torino.

La Juventus, infatti, ha da lungo tempo designato Donnarumma come erede di Buffon, avvicendamento già verificatosi con l’azzurro della Nazionale.

La voglia di rivoluzione della nuova dirigenza bianconera potrebbe portare Wojciech Szczesny via dalla Vecchia Signora, lasciando così un posto vacante tra i pali. In questo scenario, esborso economico permettendo, potrebbe inserirsi Donnarumma. I

l portiere ex Milan, infatti, non è più incedibile per il PSG che, per agevolare una sua uscita, potrebbe decidere di separarsene anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto. La trattativa deve ancora decollare ma, se ogni tassello dovesse incastrarsi, potrebbe rivelarsi una delle più importanti dell’intera sessione estiva. L’ostacolo maggiore potrebbe essere il suo maxi ingaggio di 12 milioni netti.