Sconfitta a tavolino, decisione pazzesca in Italia: è 0-3

La sconfitta a tavolino è un verdetto quasi sempre indigesto. Questa volta però si è reso necessario per via di alcuni eventi avversi

Questa partita di calcio avvenuta in Italia è terminata con un sonoro 0-3 per mano degli avversari. Ma non per via del merito ottenuto sul campo, bensì per via di una sconfitta arrivata a tavolino. Il motivo? Dei fattori extra-campo che hanno portato le autorità competenti a intervenire quanto prima. Con tanto di maxi squalifica per i vertici del club.

La classica stangata che nessuno avrebbe voluto, ma che tutti si sarebbero aspettati. La partita tra Brescia e Cosenza, giocata in casa delle Rondinelle, è stato un palcoscenico costernato da caos e polemiche. Queste due cose, poi, sono sfociate inevitabilmente in dissapori tra tifosi e giocatori.

Con il vandalismo e la delinquenza a fare da padrona. La sfida in questione aveva una posta in palio molto alta. Ovvero la permanenza in Serie B. Alla fine di tutto, grazie al pareggio esterno, ad averla spuntata sono stati i giocatori del Cosenza. Con un Brescia tornato in Serie C dopo circa 38 anni. All’andata della gara di playout è stato il club calabrese a imporsi sui rivali. Il ritorno è stata un’altra storia.

Al gol del pareggio da parte degli ospiti la tifoseria casalinga non ci ha visto più dalla rabbia, lanciando fumogeni e petardi sul terreno di gioco durante la partita.

Nel bel mezzo del forcing avversario la partita è stata interrotta momentaneamente, con conseguente invasione di campo da parte di alcuni supporter particolarmente facinorosi. Una pagina di cronaca sportiva decisamente negativa, che ha previsto un provvedimento rigido e severo.

I danni che la giustizia sportiva dovrà “rendicontare” sono ad oggi incalcolabili, ma qualche ipotesi la si può fare eccome.

Cosa succederà dopo Brescia-Cosenza?

Il provvedimento più probabile dopo i fatti di Brescia-Cosenza potrebbe essere la sconfitta a tavolino, che in termini pratici non eviterebbe alla squadra casalinga una retrocessione già garantita. Anche se la partita si fosse svolta regolarmente, infatti, per via del pareggio ottenuto le Rondinelle sarebbero state ugualmente nei guai.

Il match non si è comunque concluso, pertanto la sconfitta a tavolino potrebbe essere prevista e applicata come da regolamento

Ci potrebbe essere inoltre una multa piuttosto salata, con tanto di chiusura dello stadio almeno per un turno. Senza contare ai provvedimenti destinati alla società, la quale in prima linea dovrà pagare per quanto commesso dai suoi tifosi.

Senza contare, ovviamente, le conseguenze legali che quest’ultimi dovranno subire una volta effettuate le indagini. Insomma, è una situazione delicata sia a livello sportivo che a livello giudiziario. Per il Brescia non sembra esserci pace.