“Sei meglio di PostalMarket!”: l’ultima foto di Claudia Ruggeri scatena i memorabili

Claudia Ruggeri come sempre mette in evidenza un fascino sublime ed esplosivo, la modella e showgirl in un primo piano che scatena i fan

Negli ultimi anni, il suo volto è entrato di prepotenza nelle case di tutti gli italiani, con la sua bellezza e sensualità a dettare legge. Nel caso di Claudia Ruggeri, parliamo ormai di una delle presenze televisive e social più amate e non è difficile capire il motivo.

39 anni, la soubrette romana è da tempo il volto femminile di riferimento di Avanti un Altro. Il quiz show di Canale 5 si è ritagliato un posto di primissimo piano tra le trasmissioni dell’emittente e garantisce sempre notevoli ascolti a Mediaset nella fascia preserale.

Per la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che ottiene sempre grandi risultati, certo, per il format del gioco immediato e coinvolgente, ma anche, soprattutto, grazie alle bellezze del ‘minimondo’ che non lasciano scampo con i loro ingressi in onda.

Claudia è la popolarissima ed amatissima Miss, dall’eleganza verace ed esplosiva. Quando c’è lei, inevitabilmente tra il pubblico in studio è festa grande e anche quello a casa si lascia andare, immemore, ad ammirarla estasiato.

Non stupisce che Claudia sia diventata anche una celebrità social, con oltre un milione e 300 mila followers su Instagram. Per i quali ci sarà la possibilità di non sentire troppo la sua mancanza, nella pausa estiva del programma, grazie agli scatti balneari che terranno banco.

Claudia Ruggeri, la camicetta si apre e mostra l’intimo: scollatura incontenibile, trionfo super seducente

In costume o meno, Claudia non si smentisce ed è sempre in splendida forma. L’ultimo scatto è davvero divino, un primo piano che lascia senza parole ed infiamma i commenti degli ammiratori.

Camicetta aperta ed intimo di pizzo in vista, una scollatura eclatante che lascia il segno e accende la fantasia. Non c’è quasi bisogno dello zoom, tra i commenti qualcuno scomoda i ricordi di Postalmarket, celebre rivista che prima dell’avvento di internet con le splendide bellezze in ‘vetrina’ per i consigli per gli acquisti era uno dei principali riferimenti del grande pubblico quanto a fascino femminile provocante.

E c’è chi sostiene, non a caso, che di fronte a Claudia non ci sia paragone nemmeno per ricordi così iconici. Una sirena conturbante pronta a regalarci momenti indimenticabili sulle spiagge, attendiamo con ansia.