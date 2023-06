Dalla Roma alla Lazio: tradimento totale, colpo di scena

Dopo la delusione per la finale di Budapest contro il Siviglia, la Roma ha chiuso il proprio campionato centrando la qualificazione alla prossima Europa League

Per i giallorossi, ora, è tempo di fiondarsi sul calciomercato, in modo da consegnare a José Mourinho una rosa importante per la prossima stagione. Situazione completamente diversa dall’altra parte del Tevere, con i biancocelesti in festa per il raggiungimento della qualificazione in Champions League.

La squadra di Maurizio Sarri, infatti, ha chiuso il campionato in seconda posizione a quota 74 punti. Nonostante la recente separazione dal direttore sportivo Igli Tare, i biancocelesti sono alla ricerca di rinforzi di grande livello, per permettere al tecnico toscano di affrontare la massima competizione europea nel migliore dei modi.

Il reparto che necessità di maggiore rinforzi è l’attacco, soprattutto per quel che riguarda il vice Immobile. A tal proposito, a stuzzicare la dirigenza capitolina è un bomber che a breve può lasciare i giallorossi vista la deludente stagione disputata.

Lascia la Roma, non la capitale: Belotti nei pensieri della Lazio

Il calciatore che la dirigenza biancoceleste starebbe monitorando per rinforzare il proprio reparto avanzato è nientemeno Andrea Belotti. L’ex attaccante del Torino, complice la stagione a dir poco negativa disputata, può decidere di comune accordo con i giallorossi di dire addio.

Il classe 1993, infatti, ha realizzato solamente quattro reti in 46 partite disputate, di cui nessuna in campionato.

È scattata l’opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni, ma lo scarso rendimento sta portando Tiago Pinto a valutare una permanenza del ‘Gallo’ nella capitale. Questa situazione intriga e non poco la Lazio, che lo perfetto per il ruolo di vice Immobile. Nonostante la buona stagione disputata da Felipe Anderson nel ruolo da falso nueve, Maurizio Sarri richiede a gran voce un bomber per far rifiatare il bomber di Torre Annunziata nel momento del bisogno.

Prendere Andrea Belotti quasi a zero può rivelarsi una grande mossa per i biancocelesti, che consegnerebbero al proprio allenatore un calciatore dalla grande esperienza europea.

La Lazio monitora costantemente la situazione, pronta ad approfittarne qualora l’attaccante e la società giallorossa decidano di dirsi addio definitivamente. Per Belotti, quindi, l’avventura nella capitale potrebbe non essere terminata, con Maurizio Sarri pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, ma il mercato lungo il Tevere si preannuncia a dir poco scoppiettante.