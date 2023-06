Kessie-Serie A: c’è la svolta, via libera del Barca

Franck Kessié sembra essere ormai pronto al ritorno in Serie A. Il Barcellona ha dato il via libera a questo trasferimento. Ecco tutti i dettagli.

L’avventura di Kessié al Barcellona potrebbe terminare dopo solo una stagione. Nonostante la fiducia da parte di Xavi, il centrocampista non ha mai realmente convinto e la voce di un suo possibile trasferimento in questa sessione di calciomercato si fa sempre più insistente.

E, stando alle ultime notizie di Sport, il Barcellona ha deciso di puntare forte su un centrocampista e questo apre la strada ad un approdo di Kessié in Serie A durante il calciomercato estivo. Come ben sappiamo, i blaugrana devono cedere per acquistare e quindi l’ivoriano è pronto al ritorno in Italia.

Calciomercato: Kessié in Serie A, ecco con chi firma

Il forte interesse del Barcellona e la stessa volontà di Amrabat di andare in Spagna aprono la porta ad un ritorno nel nostro campionato di Kessié. Il calciatore, come detto, non sembra essersi integrato alla perfezione nel calcio iberico e a questo punto una sua partenza potrebbe consentire ai catalani di poter con maggiore tranquillità acquistare il marocchino dalla Fiorentina.

L’ipotesi addio Kessié al Barcellona riaccende la pista Inter in ottica calciomercato estivo. I nerazzurri sono alla ricerca di giocatori in grado di alzare il livello della propria rosa e l’ivoriano è sicuramente uno di quelli. Resta da capire se si riuscirà a trovare un accordo economico tra i club oppure no. Sicuramente si tratta di una operazione da tenere in considerazione almeno in questo momento.

L’Inter potrebbe rappresentare per Kessié l’occasione di lanciarsi dopo un anno non semplice. Naturalmente si tratta di una vicenda che continua ad essere in continuo aggiornamento e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire dove potrà andare a giocare l’ivoriano.

Mercato: Inter in vantaggio su Kessié, ma attenzione alla Juventus

L’Inter è in vantaggio in questo calciomercato su Kessié, ma attenzione alla Juventus. I bianconeri lo avevano cercato già lo scorso anno e poi il calciatore ha optato per il Barcellona. Nelle prossime settimane si darà vita ad unavera e propria rivoluzione a Torino e per questo motivo non possiamo escludere un nuovo tentativo.

Sicuramente sia Inter che Juventus hanno degli ottimi rapporti con il Barcellona e soprattutto Kessié rappresenta una possibilità di calciomercato importante. Non ci resta che a spettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.