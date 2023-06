Duello per Carrasco: sbarca in Italia per 20 milioni

Soltanto 20 milioni per avere un ottimo calciatore come Yannick Carrasco: affarone che può arrivare in Serie A, le ultime

Il forte calciatore belga, Yannick Ferreira Carrasco, ha passato letteralmente una vita con la maglia dell’Atletico Madrid. Arrivato nel 2015, si fermò fino al 2018 per vivere poi una parentesi cinese. Al ritorno nel gennaio 2020, si è fermato per una sosta più lunga, ma per quanto riguarda la prossima stagione, al momento è dato dagli esperti di mercato come un calciatore in partenza.

Non solo Morata, quindi, potrebbe dire addio ai Colchoneros per la Serie A.

Piccola parentesi, il Barcellona ha un diritto di prelazione sull’esterno d’attacco classe ’93 .ma non è detto che la eserciti. E se dovesse prenderlo, non è detto che lo farà per farlo restare.

In fondo un incasso comodo non dispiacerebbe ai Blaugrana. Incasso però, neanche di chissà quale valenza, perché parrebbe che l’ottimo esterno possa liberarsi per un prezzo assolutamente ottimo. Non a caso a lui starebbero pensando anche delle squadre italiane.

Il Barcellona potrebbe far valere la sua clausola proprio sulla base di un prezzo ottimo, 20 milioni. Si pensa quindi che i biancorossi possano comunque lasciarlo partire per una cifra simile, qualora il ragazzo non andasse in Catalogna.

Lo stesso Diego Pablo Simeone, dal canto suo, ha commentato pochi giorni fa la possibilità che Ferreira Carrasco vada via per un incasso che al club farebbe molto comodo, dicendo che ora l’Atletico sta attendendo le decisioni del Barcellona.

Altrimenti il calciatore belga partirebbe comunque. Da quel che si evince dalle parole di elgoldigital.com, sembrerebbe infatti che l’ex Monaco e Dalian avrebbe già fatto le valigie per dire addio al ‘Wanda Metropolitano’. Stadio dove comunque il ventinovenne ha vinto davvero poco, soltanto il campionato spagnolo del 2021. Ma giocato non pochissimo: nell’ultima stagione, infatti, i madrileni gli hanno dato molto spazio e per lui sono venuti fuori 10 gol tra campionato e coppe, in 44 presenze.

Colpaccio per la Serie A: Carrasco per 20 milioni

Sicuramente parliamo di un calciatore di un livello molto alto, con un ingaggio non del tutto accomodante. Oltre ad alcune squadre di Premier League, sulle tracce di Carrasco ci sarebbero due delle migliori squadre italiane.

Ferreira Carrasco sembrerebbe interessare molto da vicino sia la Juventus che il Milan. Se il Barça dovesse decidere di lasciarlo dov’è, o comunque di rivenderlo, ecco che potrebbero essere proprio le due italiane a contenderselo fino alla fine. Per la Serie A, sarebbe davvero un bell’affare. Forse…