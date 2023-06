Juve, il dopo Cuadrado è in Italia: 3 nomi nel mirino in Serie A

In Italia è stato individuato il sostituto di Cuadrado: il club bianconero valuta tre profili, l’assalto è pronto

La Juventus si muove sul mercato. Il club bianconero, scontata la penalizzazione di 10 punti, ha chiuso il campionato in settima posizione. Niente Champions League, quindi, la solo la qualificazione alla prossima edizione della Conference. E non è nemmeno certa, considerato come a Nyon abbiano il fascicolo dell’Inchiesta Prisma e stiano valutando quali sanzioni eventualmente dare al club bianconero.

Nel frattempo, però, con un occhio al bilancio la nuova dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In attesa che De Laurentiis liberi Giuntoli, individuato dal club bianconero come prossimo ds, è Manna a condurre tutte le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita.

D’altronde l’allenatore è una casella sistemata; confermato Max Allegri, anche per il lauto ingaggio che percepisce, la dirigenza lavorerà di concerto per individuare dove e come rinforzare la rosa.

Niente colpi ad effetto, perché il bilancio risentirà dei mancati introiti derivanti dalla Champions League. Possibile, invece, che vi sia la cessione di un top player, con Chiesa e Vlahovic i nomi più papabili.

Juve, tre obiettivi per le fasce: scopriamo i loro nomi

La Juve, con ogni probabilità, si rinforzerà sulle fasce. Allegri, con ogni probabilità, ripartirà dal 3-5-2 e quindi saranno necessari rinforzi in grado di giocare a tutta fascia, anche perché sono in bilico le posizioni di Juan Cuadrado ed Alex Sandro.

Per quanto riguarda il colombiano, il suo contratto è in scadenza ma il giocatore vorrebbe restare a Torino, pronto anche a ridursi lo stipendio. Trattative, al momento, non sono ancora iniziate ma poterbbero presto a giorni incontrarsi dirigenza ed entourage.

Diverso il discorso di Alex Sandro che ha visto scattare il rinnovo automatico del suo accordo ma potrebbe decidere, di concerto con il club, di rescindere ed accasarsi altrove a parametro zero.

Ecco perché la Juve si sta concentrando proprio in quel ruolo. Il primo nome sulla lista è quello di Pasquale Mazzocchi; il napoletano considera chiusa l’avventura alla Salernitana ed è pronto a firmare per una big.

Si seguono anche Singo del Torino ed Holm, svedese classe 2000 dello Spezia impegnato nello spareggio salvezza. Ed in caso di retrocessione dei liguri potrebbe essere più semplice poterlo acquistare.

Ovviamente i tre entrerebbero nelle rotazioni senza diventare titolari fin dal primo giorno; ricambi pronti e da utilizzare nei momenti opportuni.