Calciomercato: preso Carlos Augusto, è fatta

Carlos Augusto è stato una lieta sorpresa della stagione appena terminata in Serie A. Il terzino del Monza giocherà in una big, ecco dove

Il calciomercato sta regalando le prime suggestive indiscrezioni per la prossima stagione di Serie A. Novità importanti per Carlos Augusto, autentico protagonista della cavalcata avvincente del Monza in massima serie. La stagione non era iniziata nel migliore dei modi, ma l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino ha sovvertito le aspettative arrivando a ridosso della zona Europa.

Un momento speciale per il Monza che ora vorrebbe puntare sempre più in alto. Dopo la promozione della scorsa stagione in Serie A, il club brianzolo ha chiuso la stagione in ottima posizione in classifica dando fiducia ad un allenatore giovane come Raffaele Palladino, che nei primi mesi era alla guida della Primavera. In questa stagione ha confermato tutte le previsioni Carlos Augusto, il terzino brasiliano che fa gola a tante big d’Europa. Una spina nel fianco sulla fascia sinistra arrivando a collezionare gol e assist a grappoli.

Calciomercato, la decisione su Carlos Augusto: affare verso la chiusura

Il terzino brasiliano, portato in Italia dall’ennesima intuizione di Adriano Galliani, è riuscito a collezionare 5 gol conditi da ben sei assist vincenti ai propri compagni. Classe 1999, la big della Serie A potrebbe chiudere l’affare in tempi brevi anticipando così la folta concorrenza nei suoi confronti.

Come svelato dall’esperto di calciomercato italiano ed internazionale, Fabrizio Romano, l’Inter continuerà a portare avanti i colloqui con il Monza per Carlo Augusto la prossima settimana. È un obiettivo concreto come nuovo terzino sinistro, nessun problema a livello personale. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Nottingham Forest che lo apprezza da tempo, ma al momento l’Inter resta in vantaggio per acquistarlo il prima possibile.

I prossimi giorni saranno così già decisivi per conoscere la sua nuova squadra. Il brasiliano dirà sicuramente addio al Monza ringranziando la fiducia di Adriano Galliani, che l’ha acquistato ai tempi della Serie B. Nelle stagioni in Italia la sua crescita è stata esponenziale diventando un oggetto pregiato del club brianzolo, pronto ora a darlo via in caso di proposta importante. L’Inter potrebbe pensare a lui come sostituto di Gosens, che non rientra più nei piani di Simone Inzaghi che ha plasmato in quella posizione Dimarco.

La società nerazzurra vuole pensare già al futuro dopo la cocente sconfitta in finale di Champions League contro la corazzata del Manchester United, vittoriosa soltanto di misura.