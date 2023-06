Claudio Amendola, solo ricordi: il celebre tifoso nel dimenticatoio, la rivelazione

Ci sono molti punti di contatto tra Claudio Amendola e Francesco Totti, non solo la fede romanista: ma nessuno aveva previsto questo epilogo

Nel mondo dei Vip, anche quelli nostrani, ci sono separazioni che cominciano male e finiscono peggio, tra sparizioni di borse, Rolex e altro. Altre però si concludono in silenzio, anche se restano dolorose. Come quella tra Claudio Amendola e Francesca Neri, ormai ex da tempo.

L’estate dello scorso anno era stata decisamente complicata per i romani e romanisti. Dopo l’addio ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, senza possibilità di appello, erano circolate le prime notizie di quella tra Claudio e Francesca, 25 anni insieme.

Tutto era cominciato con le indiscrezioni raccolte dal settimanale “Diva e Donna”. L’attore figlio d’arte aveva traslocato dalla casa in cui abitava con lei, chiudendo un lungo capitolo della sua vita che invece sembrava poter non finire mai.

La coppia di attori si era sposata a New York nel 2010, dopo una relazione che andava già avanti da 12 anni e dopo l’arrivo di Rocco, nato nel 1999. Amendola in realtà era già padre di Alessia a Giulia, nate da una precedente relazione, e con Francesca aveva trovato la quadratura.

Una storia intensa e passionale, sempre lontano dai riflettori se non nelle occasioni pubbliche in cui erano impegnati insieme. Ma anche una relazione che si è dibattuta negli ultimi anni tra problemi di salute importanti. Nel 2017 Claudio fu vittima di un infarto e solo per la pronta reazione della moglie, che lo portò di forza in ospedale, riuscì a salvarsi.

Nell’autunno del 2021 invece lei aveva denunciato pubblicamente la sua malattia. La Neri soffre di una cistite interstiziale cronica, problema di salute che ha raccontato nel libro “Come carne viva”. All’epoca Amendola aveva dichiarato che non era stato difficile starle vicino, perché quello era il suo compito nella loro storia d’amore.

Claudio Amendola, arriva uno stoccate che il pubblico non si aspettava: è ufficiale

In realtà però la situazione è precipitata per motivi che ancora oggi non conosciamo. Lo scorso ottobre la coppia ha depositato l’accordo extragiudiziale e l’attore romano è stato rappresentato dallo stesso avvocato, Antonio Conte, che si sta occupando della separazione di Francesco Totti. La casa di famiglia era rimasta a Francesca e Claudio verserà un assegno di mantenimento per lei e il figlio Rocco.

Ma la vita è anche andata avanti e Claudio Amendola è ripartito da Giorgia. L’attore romano è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in compagnia di quella che molti indicano come il suo nuovo amore.

Secondo indiscrezioni Amendola e la donna si frequentano dallo scorso ottobre e che da qualche mese vivono anche sotto lo stesso tetto, a Roma. Lei lavora nel mondo dello spettacolo, come costumista, e ha 15 anni meno di Claudio.

E Francesca? Fino ad oggi aveva preferito non parlare dell’argomento, ma lo ha fatto in parte ospite del programma “I Lunatici” di Radio Rai 2. Ha spiegato che non ci sono motivi validi per discuterne in pubblico, non è nel suo stile anche se ovviamente la notizia ha fatto clamore.

Però qualcosa l’ha detta e ad Amendola non farà piacere: “Sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”. Formalmente sta da sola e forse ha capite che per lei adesso è meglio così.