Alex Sandro rescinde, arriva un ‘uovo’ fresco

Dopo una stagione decisamente complicata sotto tutti i punti di vista, la Juventus inizia a programmare le strategie per il calciomercato estivo

La dirigenza bianconera si sta muovendo sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Un calciatore che pare destinato a lasciare il club è il terzino sinistro brasiliano Alex Sandro. Nonostante sia scattato il rinnovo automatico fino al 2024, infatti, per il classe 1991 l’ipotesi di una rescissione prende sempre più piede.

Il brasiliano è stato uno dei punti fermi della Juventus targata Massimiliano Allegri, viste le 37 presenze maturate in tutte le competizioni.

Nonostante questo, però, la sua permanenza in bianconero è comunque improbabile, tanto che la dirigenza si sta muovendo per sostituirlo. A tal proposito, l’obiettivo principale pare essere stato individuato nel campione del mondo che milita nel campionato spagnolo.

Dopo otto anni vissuti con la maglia bianconera, per il difensore brasiliano Alex Sandro pare essere giunto il momento dell’addio. La Juventus ha già individuato l’obiettivo principale, anche se dovrà fare i conti con l’Atletico del cholo Simeone.

Alex Sandro verso la rescissione, la Juventus piomba sul campione del mondo: è sfida con l’Atletico

Il calciatore individuato dalla dirigenza bianconera è Marcos Acuna, classe 1991 in forza al Siviglia e campione del mondo con l’Argentina.

Il ragazzo si è reso protagonista di una buona stagione, che lo ha visto realizzare tre reti e fornire quattro assist in 45 partite disputate tra campionato e coppe.

Soprannominato ‘El Huevo’, è molto apprezzato da Massimiliano Allegri per via della sua duttilità. Oltre al ruolo di terzino, infatti, il classe 1991 può rappresentare anche una valida alternativa a Kostic in caso di bisogno, e questo è molto apprezzato dal club bianconero.

Su di lui, però, c’è da registrare anche il forte interesse del connazionale Diego Pablo Simeone, intenzionato a portarlo all’Atletico Madrid.

Il Siviglia non è intenzionato a cedere il calciatore tanto facilmente, vista anche la scadenza contrattuale fissata per il 2025. La richiesta del club spagnolo per valutarne una cessione è di circa 10 milioni di euro, cifra non bassissima considerando anche l’età del ragazzo che ad ottobre compirà 32 anni.

Nonostante il fattore età, si tratterebbe di un grande colpo per la ‘Vecchia Signora’, che andrebbe ad aggiungere esperienza importante all’interno della rosa.

Il classe 1991 potrebbe essere attratto dall’idea di provare un’avventura in un nuovo campionato, e questo fattore può fare la differenza. La Juventus è pronta a sfidare i colchoneros per regalare il campione del Mondo al tecnico livornese. Le prossime settimane possono rivelarsi decisive.