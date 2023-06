Addio Fiorentina: Igor resta in A, firma con una big

Igor è ormai in procinto di lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato, ma il futuro del difensore quasi certamente sarà ancora una volta in A.

Le strade di Igor e la Fiorentina si separeranno in questa stagione. Dopo la ‘sfuriata’ di Italiano al termine della finale di Conference League, possiamo dire che si è venuta a creare una vera e propria spaccatura tra il giocatore e il tecnico e a questo punto l’addio, come confermato anche dal suo procuratore, sembra essere inevitabile.

Il contratto in scadenza nel 2024 consente ad una big di Serie A di piazzare un colpo importante di calciomercato ad una cifra inferiore di quanto ipotizzato. Per Igor, quindi, il futuro potrebbe essere ancora nel nostro campionato.

Calciomercato: Igor verso una big, continuerà a giocare in Europa

Già la scorsa stagione Igor era destinato a lasciare la Fiorentina, ma alla fine ha deciso di sposare ancora una volta il progetto della Viola per un altro anno. Ora, però, la situazione è completamente cambiata e per lui l’addio sembra essere certo come confermato dal suo procuratore ai microfoni di Violanews. L’agente del brasiliano ha confermato che la volontà del diretto interessato è quello di andare via e quindi vedremo se si troverà l’accordo.

L’apertura della cessione in questa sessione di calciomercato apre la strada ad un suo possibile passaggio alla Juventus. I bianconeri da tempo seguono da vicino l’ex Spal e questa potrebbe essere l’occasione giusta per acquistarlo considerando il contratto in scadenza nel 2024 e la volontà dello stesso giocatore di iniziare una nuova esperienza.

Naturalmente la strada è assolutamente in salita perché i rapporti tra le due società non sono ottimali, ma possiamo dire che alla fine la volontà del brasiliano potrebbe fare la differenza e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Mercato Juventus: Igor possibile rinforzo per la difesa

Igor rappresenta un possibile rinforzo di calciomercato per la difesa in casa Juventus in ottica prossima stagione. I bianconeri sono ormai da tempo sulle tracce del calciatore anche se non hanno mai affondato il colpo per diversi motivi. Ora, però, il calciatore ha dato il suo via libera alla cessione e per questo motivo ci sono diverse possibilità per arrivare all’accordo.

Si tratta di una operazione di calciomercato che potrebbe chiudersi anche immediatamente considerando la volontà di Igor di lasciare la Fiorentina e la necessità della Juventus di un rinforzo in quel ruolo.