Manchester City-Inter, 50 milioni subito: affare dopo la finale

Al di là della finale di Istanbul, Manchester City ed Inter potrebbero imbastire un clamoroso affare da 50 milioni di euro per l’estate

L’Ataturk Olympic Stadium continua a negare ogni gioia alle squadre italiane in Champions League. Dopo il Milan che nel 2005 subì la tragica rimonta per mano del Liverpool, proprio ad Istanbul qualche ora fa l’Inter si è piegata alla rete di Rodri che ha regalato al Manchester City la prima Champions League della sua storia.

Una serata da incorniciare per Pep Guardiola, autore di un fantastico e meritato ‘Triplete’. L’Inter, d’altro canto, ha fatto tutto il possibile tenendo botta fino all’ultimo secondo ai ‘Citizens’.

Al termine dell’amara sconfitta, Simone Inzaghi ha definito “grandiosa” la sua squadra dimostrandosi davvero ottimista nella possibilità di riconquistare nei prossimi anni una nuova finale di Champions.

Intanto in casa Inter si lavora già alla stagione 2023/24 che sarà inevitabilmente anticipata dalla sessione estiva di calciomercato.

Mesi roventi che rivoluzioneranno, seppur in minima parte, una rosa che ha dimostrato di essere già tra le più competitive in Europa. In attacco i nodi, che probabilmente già saranno sciolti tra qualche giorno, sono essenzialmente due.

Il primo è il futuro di Lukaku: si proverà a trattare col Chelsea un’eventuale permanenza di ‘Big Rom’, subentrato a gare in corso contro Haaland e compagni. Occhio poi anche a Edin Dzeko, che la finale l’ha giocata dal 1′ e che rimane in scadenza a fine mese. Attenzione massima anche in difesa dove molto, invece, potrebbe mutare.

Proposta folle da Guardiola: l’Inter non può rifiutare

Sicura la partenza di Milan Skriniar in direzione PSG mentre per de Vrij – che anche lui vedrà scadere il suo contratto alla fine di giugno – tutto è ancora da decidere. Ma c’è un nome su tutti che potrebbe avvicinare il Manchester City e Pep Guardiola in primis al club nerazzurro, per trattare il clamoroso colpo estivo.

Si parla ovviamente per Alessandro Bastoni, in scadenza nel 2024 ma che (pare) sia già d’accordo per rinnovare con la ‘Beneamata’. Marotta ed il club nerazzurro opterebbero per la permanenza dell’ex atalantino ma di fronte ad una proposta davvero irrinunciabile, allora l’Inter valuterebbe seriamente la cessione di Bastoni.

50-60 milioni di euro la richiesta dei nerazzurri che proveranno a fare resistenza, per non perdere un’altra partita – stavolta in sede di mercato – col Manchester City.

Guardiola non ha mai nascosto la sua stima per Bastoni che nei suoi piani diventerebbe uno dei titolarissimi per il prossimo anno. Il dado non è ancora tratto ma l’Inter può iniziare a tremare: perchè i ‘Citizens’, per Bastoni, un tentativo a cifre interessanti per le casse meneghine lo faranno per davvero.