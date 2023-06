Sergio Rico, pessime notizie dall’ospedale: tifosi distrutti

Sergio Rico desta ancora preoccupazione tra i tifosi di calcio di tutto il mondo, dopo il grave incidente che lo ha colpito pochi giorni fa

Preoccupano ancora le condizioni di Sergio Rico, il portiere spagnolo del PSG che lo scorso 28 maggio ha avuto un grave incidente a cavallo, mentre si trovava a Siviglia.

L’estremo difensore andaluso ha lottato tra la vita e la morte, e successivamente le sue condizioni si sono stabilizzate, anche se di recente sono arrivati nuovi aggiornamenti non proprio lieti.

Sergio Rico infatti non si è ancora ristabilito, e non è neppure fuori pericolo.

Lo scorso 28 maggio, mentre si trovava nella natia Andalusia con la sua famiglia, avendo ottenuto un permesso dal club francese, è stato coinvolto in un incidente, quando il suo cavallo si è imbizzarrito vedendo passare un carro trainato da muli.

Il calciatore spagnolo è stato disarcionato, e quindi colpito ripetutamente alla testa dal cavallo, riportando un grave trauma cranico. Immediatamente è stato trasportato all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia.

Sergio Rico è stato così ricoverato e operato d’urgenza, e la sua storia ha iniziato a circolare sui media, portando a messaggi di vicinanza e solidarietà da ogni parte.

Lo scorso 3 giugno, in occasione dell’ultimo turno di Ligue 1, anche i tifosi del PSG gli hanno tributato un omaggio.

L’andaluso gioca nel club transalpino dal 2019, anche se la sua avventura nel calcio francese non è stata particolarmente felice, visto il poco spazio concessogli.

Aggiornamenti Sergio Rico: ancora ricoverato e privo di coscienza

Dopo qualche giorno, le sue condizioni sono sembrate migliorare, tanto che giovedì 8 giugno i medici avevano deciso di interrompere le cure sedative. Un primo passo su quella che sembrava la strada per la riabilitazione, ma le ultime notizie hanno spento l’iniziale ottimismo.

La situazione clinica di Sergio Rico è ancora preoccupante, e il portiere iberico è stato nuovamente sedato. Ora è di nuovo in ospedale, privo di coscienza.

Non è chiaro quanto ancora si dovrà attendere perché vengano definite con certezze le sue condizioni e quando potrà riprendersi dall’incidente subito.

Sergio Rico compirà 30 anni il prossimo 1° settembre. Nato a Siviglia e cresciuto nel club andaluso, ha vinto con esso l’Europa League nel 2015 e nel 2016, prima di trasferirsi per 6 milioni al PSG.

In precedenza aveva vissuto anche una poco fortunata esperienza in prestito al Fulham, in Premier League. Nel 2022 è anche tornato in Spagna, giocando in prestito al Maiorca.