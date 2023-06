Allegri perde il suo alfiere: firma a sorpresa

La Juventus sta per perdere uno dei pilastri di Massimiliano Allegri: svolta improvvisa, la firma non è mai stata tanto vicina

In casa Juventus c’è la ferma volontà di tornare a fare assolutamente meglio nella prossima stagione. Perchè in questa che si è da poco conclusa, i risultati non hanno di certo fatto contenti i tifosi bianconeri nè soddisfatto la dirigenza dopo gli importanti investimenti fatti negli ultimi anni.

Massimiliano Allegri è stato confermato, da lui si proverà ad aprire un nuovo ciclo vincente che, inevitabilmente, avrà bisogno di tutte le possibili mosse azzeccate per potenziare la rosa lì dove ce ne sarà bisogno.

Il calciomercato estivo, da questo punto di vista, darà indicazioni importanti. In attacco occhio soprattutto alle potenziali cessioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Ambedue i gioielli di Massimiliano Allegri, davanti ad una proposta di un certo spessore, potrebbero salutare la Torino bianconera.

Ma è un’altra l’amarissima partenza che sembra ormai pronta a prospettarsi già nelle prossime settimane, quando riaprirà ufficialmente la sessione estiva di mercato. La Juventus ci ha provato fino all’ultimo ma pare proprio che, nelle prossime settimane, Adrien Rabiot dirà addio ai colori bianconeri.

Rabiot, addio ad un passo: ecco dove giocherà

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto al suo pupillo di continuare la carriera a Torino, rinnovando il contratto in scadenza alla fine di questo mese. Un’ipotesi ventilata, sperata e quasi sognata, che non vedrà però la luce.

Perchè gli incontri tra l’entourage del calciatore e i dirigenti bianconeri non sembrerebbero andati a buon fine e nel frattempo diversi top club sparsi per l’Europa si leccano i baffi all’idea di tesserare l’ex prodigio del PSG a zero.

Una società su tutte sembra intenzionata ad affondare l’accelerata decisiva, visto che era già stata vicina alla firma di Rabiot nell’estate 2019, prima che il francese scegliesse poi la Juventus. Si tratta del Barcellona, con Xavi che ha detto addio a Sergio Busquets e nel lungo elenco dei potenziali eredi dello spagnolo, il nome di Rabiot appare tra le primissime scelte.

Sia per le doti tecniche che tattiche, sia perchè da svincolato sarebbe la pedina ideale per il centrocampo del Barcellona che pare destinato a salutare anche Franck Kessie.

Il giocatore transalpino, in tal senso, sarebbe pronto a trattare coi catalani per approdare già dal prossimo 1 luglio alla corte di Xavi. Un affare davvero importante per Joan Laporta che, dunque, lascerà a mani vuote Allegri: la ‘Vecchia Signora’ dovrà guardare altrove per rimpiazzare Rabiot che quest’anno ha collezionato 48 presenze tra campionato e coppe, ben 11 reti e 6 assist vincenti.