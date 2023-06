Vuole lasciare la Juventus: “Può andare via”

Un big vuole lasciare la Juventus nel mercato estivo: arriva una conferma importante sulla sua decisione. Le mosse del club bianconero

Non c’è pace in casa Juventus. Il club bianconero ha da poco concluso uno dei campionati peggiori della storia, certamente tra i peggiori nell’era recente. Nessun titolo conquistato – per il secondo anno consecutivo – e la settima piazza che costringerà i bianconeri a disputare solo la Conference League.

Ammesso che la Uefa non decida di penalizzarla per il caos plusvalenze, considerato come anche a Nyon siano arrivati i fascicoli della Procura di Torino relativi all’Inchiesta Prisma. Certo, sul settimo posto dei bianconeri ha inciso – e non poco – la penalizzazione di 10 punti ma sul campo la Juve ha sprecato più di un’occasione per rientrare tra le prime quattro del campionato.

La mancata partecipazione alla Champions League, nelle prossime settimane, può provocare una sorta di diaspora sprattutto tra i big del club bianconero, desiderosi di disputare la Champions League, la regina delle competizioni europee, soprattutto nell’anno che si concluderà con il Campionato continentale.

In primis, chi può lasciare la Juve, è certamente Adrien Rabiot; il centrocampista è un pupillo di Allegri ma ha il contratto in scadenza nel prossimo 30 giugno ed è desideroso soprattutto di cimentarsi in una nuova avventura, in un club che ovviamente disputi la prossima Champions League.

Juve, un big vuole andare via: cessione per fare cassa

Una perdita che sarebbe dolorosa, anche perché il francese si svincolerebbe a parametro zero non portando conguagli alle casse bianconere che pure devono rientrare dei circa 60 milioni di incassi mancati derivanti dalla non partecipazione alla Champions.

Cessioni dolorose, quindi, sono contemplate alla Juve, con Vlahovic o Chiesa che potrebbero partire. E proprio la situazion dell’esterno è da monitorare con grande attenzione. L’ex Fiorentina ha infatti patito più di tutti il cambio modulo, con il passaggio dei bianconeri al 3-5-2; esterno a tutta fascia oppure seconda punta non sono certo le posizioni a lui più congeniali.

E come se non bastasse, il giocatore non sarebbe più a suo agio con Allegri, con il quale durante la stagione non sono mancati screzi. I rapporti ai minimi terini tra i due, quindi, potrebbero indurre la dirigenza a riflettere su una eventuale cessione di Federico Chiesa qualora dovesse arrivare un’offerta congrua al suo valore.

Ne è sicuro anche Nando Orsi, ex portiere ed ora commentatore, che si è espresso in questi termini a Radio Radio. Potrebbe quindi già essere finita l’avventura alla Juve di Chiesa, seguito con attenzione soprattutto dai club di Premier League.